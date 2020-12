Ã‰largissement du financement participatif pour la centrale solaire de Beaucaire 2

Après une première phase réservée aux habitants de Beaucaire Terre d’Argence, le financement participatif lancé par CNR pour la réalisation du parc photovoltaïque de Beaucaire 2 sera ouvert dès le 10 décembre aux habitants du Gard et des départements limitrophes. Une collecte réservée aux riverains pour mobiliser une épargne de proximité !

La collecte, initialement réservée aux habitants de Beaucaire Terre d’Argence, a permis de réunir 146 500 €, soit plus de 10 % de l’objectif initial de la collecte fixé à 1 450 000 €. A partir du 10 décembre 10h, elle sera élargie aux habitants du Gard et des départements limitrophes : Vaucluse (84), Bouches-du-Rhône (13), Hérault (34), Aveyron (12), Lozère (48), et Ardèche (07). Ce financement participatif est destiné à financer la construction du parc photovoltaïque CNR de Beaucaire 2, qui valorise un site industrialo-portuaire actuellement en friche. Le chantier a débuté à l’automne 2019 par la préparation du site (préparation du terrain et des pistes, réalisation des réseaux internes et pose des clôtures. A ce jour, l’intégralité des structures sont montées, les postes ont été acheminés, et l’installation et le câblage des panneaux est en cours. Le chantier devrait se terminer fin décembre avec les dernières opérations de câblage et de réglages.

La mise en service interviendra courant 2021 avec le raccordement de la centrale au réseau public. Les personnes éligibles pour cette opération pourront prêter selon les modalités financières (taux d’intérêt, durée, etc.) présentées sur : www.lendosphere.com/beaucaire Une centrale qui permettra d’alimenter en électricité plus de 11 700 Français par an Lauréate de l’appel d’offres national de la Commission de Régulation de l’Énergie dit bi-technologie, la centrale solaire Beaucaire 2 comprendra 41.370 modules photovoltaïques. D’une puissance de 18 MWc, sa production annuelle est estimée à 28 000 MWh, ce qui représente l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 11.700 habitants, soit plus des deux tiers de la population beaucairoise.