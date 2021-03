Orygeen accompagne Orange dans la signature de son troisième Corporate PPA, 100% solaire cette fois, avec Total

Orange s’engage sur un contrat de 20 ans avec Total pour approvisionner 100 GWh d’électricité renouvelable photovoltaïque en France. Désormais, la terre sera verte comme une Orange !

Orygeen et son équipe de consultants spécialisés dans les Corporate PPA ont accompagné Orange France sur l’appel d’offres, la négociation et la conclusion de ce troisième PPA physique hors site en France sur des actifs à construire. Ce contrat d’achat d’électricité́ (Corporate Power Purchase Agreement dit PPA) signé entre Orange et Total pour une durée de 20 ans va permettre le développement d’une dizaine de nouvelles centrales solaires d’ici 2024 qui fourniront 100 GWh d’électricité́ renouvelable par an. Cela représentera l’ajout sur le territoire français d’une puissance cumulée électrique de 80 MW d’origine solaire. Il s’agit de l’un des plus gros Corporate PPA en France à ce jour. Orange a fait du défi climatique un axe d’engagement majeur et s’est fixé pour objectif d’être net zéro carbone d’ici 2040, malgré l’augmentation des données sur les réseaux. Avec ce 3ème Corporate PPA signé en France après ceux signés avec Boralex (premier producteur indépendant d’énergie éolienne terrestre en France) et Engie (premier groupe industriel énergétique français), Orange France complète son portefeuille d’approvisionnement en énergies renouvelables, en route vers la cible de 50% de l’électricité consommée par le Groupe en 2025.

Un des plus gros Corporate PPA en France à ce jour

Pour accompagner la réalisation de cet objectif, Orange France a travaillé depuis 2018 avec les experts d’Orygeen en matière de Corporate PPA. Cette collaboration a permis à Orange de construire une stratégie de fourniture moyen et long termes en électricité renouvelable en France, de structurer la solution optimale d’intégration de cet approvisionnement dans le reste de sa fourniture énergétique et de négocier puis signer 3 Corporate PPA mixant électricité solaire et éolienne. « En signant avec Orange l’un des plus gros Corporate PPA en France à ce jour, Total s’affirme comme un fournisseur stratégique d’électricité renouvelable. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable dans les énergies renouvelables » a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gaz, Renewables & Power de Total. « Nous souhaitons accompagner les grands consommateurs industriels dans leur transition énergétique vers la neutralité carbone. Nous avons ainsi pour ambition de développer des contrats d’achat d’électricité renouvelable avec des clients entreprises grâce aux projets issus de notre portefeuille de développement en France ».

Une dizaine d’actifs solaires à construire en trois ans

« Ce nouveau Corporate PPA pour Orange France est encore différent dans son approche des deux contrats précédents. Après un approvisionnement sur un actif éolien existant, puis sur deux grosses centrales solaires à construire dans le cadre des deux premiers contrats, celui avec Total va permettre de déployer sur un large territoire une dizaine d’actifs solaires avant 2024. Orygeen apporte ainsi une palette d’expertise pour construire un portefeuille diversifié de solutions d’approvisionnement pour Orange », a déclaré Jean-Pierre Riche, CEO d’Orygeen.