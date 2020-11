Enerplan renouvelle une partie de son conseil dâ€™administration

Le 17 novembre dernier, Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, a tenu

son Assemblée générale annuelle. Ce rendez-vous, à distance, a permis aux adhérents d’Enerplan de partager les grands enjeux de l’année écoulée, particulière à bien des égards, ponctuée de nombreux chantiers pour développer le solaire sur le territoire, mais aussi d’attaques et de remises en cause des acquis qui fragilisent l’ensemble de la filière solaire et ses nombreux acteurs.

Les différents rapports (financier, d’activité et le rapport moral du Président) ont été

validés à la quasi-unanimité, renforçant ainsi la détermination d’Enerplan et de son

conseil d’Administration sortant dans leur travail quotidien de défense et de promotion

des solutions solaires.

Le Conseil d’Administration lui-même est renouvelé. Valérie Laplagne, représentante

d’Uniclima et Amaury Korniloff, Président de Ze Energy ont ainsi été élus

administrateurs. Les 6 autres administrateurs sortants élus en 2018 et candidats à leur

réélection ont été reconduits par les adhérents au terme du vote.

Le Conseil d’administration est donc composé, pour l’année à venir de :

Élus ou réélus en 2020:

Amaury Korniloff, Arnaud Gossement, Antoine Nogier, Benoit Magneux, Nicolas Ott,

Nicolas Rochon, René Schmitt et Valérie Laplagne

Élus en 2019:

André Joffre, Cécile Péjot-Laval, Christophe Thomas, Daniel Bour, Eric Perray,

François Le Ny, Jean-Yves Grandidier, Laetitia Brottier, Michèle Lamothe, Nicolas

Jeuffrain, Paul-François Croisille, Pascal Richard, Pierre-Emmanuel Martin et Olivier

Godin.

Le bureau du syndicat sera renouvelé lors du prochain Conseil d’Administration.