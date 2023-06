Helexia remporte un nouveau contrat de 90 mÃ©gawatts au BrÃ©sil

Helexia, a conclu un contrat avec Comerc Energia, un leader des solutions de gestion énergétique au Brésil.L’accord conclu entre Helexia et Comerc Energia prévoit, pour une durée de 20 ans, la fourniture d’un maximum de 90 mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque répartis sur une série de projets de production décentralisée.

Les centrales solaires concernées par le contrat signé entre Helexia et Comerc seront progressivement construites dans les États brésiliens du Mato Grosso do Sul, du Ceará et du Pernambouc, ce qui renforcera la présence d’Helexia au Brésil. Les travaux de construction pour les premiers projets à hauteur de 11 mégawatts commenceront dans les prochains mois pour une première mise en service prévue au premier trimestre 2024. Les autres sites devraient commencer leur construction progressivement peu après les premiers sites, avec l’objectif d’exploiter la totalité du potentiel des 90 mégawatts. « Cet accord marque une étape importante dans l’engagement d’Helexia au Brésil. Les 90 mégawatts signés doivent permettre à Helexia d’accélérer la transition vers un avenir plus durable. Nous sommes ravis de collaborer avec Comerc Energia pour réaliser cette vision commune », a déclaré Benjamin Simonis, Directeur général du Groupe Helexia.

Une montée en puissance rapide au Brésil

Helexia connaît, depuis la création de sa filiale en 2020, de grands succès commerciaux au Brésil où l’entreprise bénéficie du leadership de Voltalia pour asseoir son développement. En mars 2023, les premiers actifs solaires brésiliens ont commencé à fournir en électricité Vivo, une marque du groupe Telefonica. A ce stade, 25 mégawatts ont déjà été connectés sur le total de 87 mégawatts prévu dans le contrat. Les 62 mégawatts restants le seront progressivement d’ici la fin du premier semestre 2024. Par ailleurs, en novembre 2022, Helexia a annoncé la signature de trois contrats totalisant 14,7 mégawatts avec TIM (8,5 mégawatts), Vibra Energia (4,0 mégawatts) et Raia Drogasil (2,2 mégawatts), dont la construction a déjà débuté, pour des mises en service d’ici la fin du premier trimestre 2024. « Je félicite toutes les équipes pour cette montée en puissance rapide au Brésil. Helexia se positionne comme un leader de la transition énergétique dans un pays où les objectifs de décarbonation sont très importants », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.