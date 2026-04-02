Le 11Ã¨me Colloque National PhotovoltaÃ¯que fait la rÃ©volution solaire ! Flexibiliser, valoriser, industrialiser

LeÂ 11Ã¨meÂ Colloque National PhotovoltaÃ¯que (CNPV) se tiendra le mardi 9 juin 2026 au Palais des CongrÃ¨s de Strasbourg. A lâ€™image des prÃ©cÃ©dentes Ã©ditions, lâ€™Ã©vÃ©nement entend rassembler prÃ¨s de 500 participants issus de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise et europÃ©enneÂ : industriels, dÃ©veloppeurs, institutions, Ã©lus, services concentrÃ©s et dÃ©concentrÃ©s de lâ€™Ã‰tat et mÃ©dias spÃ©cialisÃ©s. Un rendez-vous majeur pour un secteur en transformationÂ !

Depuis 2012, le CNPV sâ€™est imposÃ© comme lâ€™Ã©vÃ©nement de rÃ©fÃ©rence du solaire photovoltaÃ¯que en France, cumulant plus de 3 200 participants franÃ§ais et internationaux sur lâ€™ensemble de ses Ã©ditions. Lâ€™Ã©dition 2026 sâ€™attaque aux enjeux les plus stratÃ©giques de la filiÃ¨reÂ :

â€¢ FlexibilitÃ©s, intÃ©gration rÃ©seau et nouveaux modÃ¨les de valorisation

â€¢ Hybridation, stockage et pilotabilitÃ© du photovoltaÃ¯que

â€¢ AgrivoltaÃ¯smeÂ : perspectives et retours dâ€™expÃ©rience

â€¢ SouverainetÃ© industrielle europÃ©enne et matiÃ¨res critique

Il faut dire que les conflits internationaux mettent en pleine lumiÃ¨re notre vulnÃ©rabilitÃ© Ã©nergÃ©tiqueÂ : volatilitÃ© des fossiles, tensions sur les chaÃ®nes dâ€™approvisionnement et sur certaines matiÃ¨res premiÃ¨res. La rÃ©ponse est claireÂ : accÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification des usages et dÃ©carboner en prioritÃ© les secteurs les plus Ã©metteurs. A ce titre et en 2026, le photovoltaÃ¯que change de dimensionÂ : aprÃ¨s les incertitudes de 2025, la filiÃ¨re a engagÃ© un virage de la quantitÃ© vers la valeur. Lâ€™enjeu nâ€™est plus seulement dâ€™installer, mais de faire systÃ¨meÂ : intÃ©gration au rÃ©seau, montÃ©e en puissance du stockage, design dâ€™appels dâ€™offres orientÃ©s performance systÃ¨me, et optimisation du capture rate pour produire mieux et au bon moment.

En parallÃ¨le, les modÃ¨les de valorisation se diversifient (autoconsommation, contrats long terme/PPA), tandis que la France essaie de consolider une chaÃ®ne industrielle photovoltaÃ¯que compÃ©titive et souveraine, alignÃ©e avec lâ€™ambition europÃ©enne et les exigences de durabilitÃ© et de compliance. Le solaire sâ€™impose ainsi comme la substitution structurante aux Ã©nergies liÃ©es aux fossilesÂ : compÃ©titif, modulable, prÃ©dictible, pilotable, industrialisable, et au cÅ“ur dâ€™un systÃ¨me Ã©lectrique dÃ©centralisÃ©, flexible et bas-carbone.

CeÂ 11Ã¨meÂ Colloque National PhotovoltaÃ¯que tombe Ã point nommÃ© pour mettre en avant les opportunitÃ©s qui sâ€™ouvrent pour une filiÃ¨re solaire prÃªte Ã relever les dÃ©fis Ã©nergÃ©tique dâ€™aujourdâ€™hui et de demainâ€¦

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