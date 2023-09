Nouvel onduleur commercial PIKO CI 100 : nouvelle avancÃ©e en termes de performance

Avec le PIKO CI 100, KOSTAL introduit un complément performant dans la série d’onduleurs commerciaux PIKO CI. Le PIKO CI 100 est la réponse adéquate à la demande croissante d’onduleurs commerciaux toujours plus puissants !

Introduite en 2020, la gamme PIKO CI s’est imposée en quelques mois comme une nouvelle série à succès dans la gamme de produits de KOSTAL. Le lancement satisfaisant sur le marché et la forte demande constante pour les grandes catégories de puissance ont été une raison suffisante pour KOSTAL d’élargir la série avec un appareil de 100 kW. Le PIKO CI 100 peut être commandé dès maintenant et sera livré au début de l’année prochaine.

PIKO CI 100 : puissance, sécurité, flexibilité

Le PIKO CI 100 dispose en standard de nombreuses fonctions et caractéristiques qui en font un élément idéal pour une installation PV efficace. Outre la puissance élevée de 100kW, la sécurité est également au centre des préoccupations du PIKO CI 100. Il dispose ainsi d’une détection d’arcs électriques avec un message d’événements automatisé pour une sécurité maximale. De plus, il offre une protection de type 2 contre les surtensions du côté AC et DC. Et le AC Smart Switch permet un découplage autonome du réseau, si nécessaire. Comme ses petits frères, le CI 100 peut être mis en service confortablement grâce à l’application PIKO CI et grâce au raccordement en essaim, il offre une flexibilité maximale lors de l’extension de grandes installations photovoltaïques.

PIKO CI 100 : rien n’est impossible

Le PIKO CI est un véritable concentré de puissance et son utilisation est extrêmement variable. Avec sa puissance évolutive de 100 kW, il est parfaitement équipé pour répondre aux exigences d’un fournisseur EPC ou d’un planificateur. En outre, c’est l’onduleur idéal pour les professionnels misant sur l’autosuffisance ou comme source de revenus à travers la rétribution d’injection.

Dans l’agriculture également, le PIKO CI est déjà un partenaire établi et assure de manière fiable l’autosuffisance de l’exploitation. Grâce à son boîtier robuste certifié IP66, le PIKO CI 100 peut être utilisé sans problème aussi bien à l’intérieur que sur les façades extérieures et sur les surfaces au sol.

Tirer le maximum grâce à la compatibilité du système de stockage

Le PIKO CI peut être complété de manière idéale par des systèmes de stockage compatibles. L’énergie solaire produite peut ainsi être utilisée ultérieurement.

En combinaison avec le PLENTICORE BI, l’utilisateur a le choix entre des batteries de stockage de nombreux fabricants renommés. Pour une commande et une surveillance optimales, il est recommandé d’intégrer le KOSTAL Smart Energy Meter qui met à disposition toutes les données de mesure pertinentes de la batterie de stockage.

La bonne taille pour chaque application – la famille PIKO CI

Le PIKO CI 100 est accompagné des modèles PIKO CI 30, 50 et 60 déjà disponibles, avec la puissance en kW correspondante. Grâce au raccordement en essaim, ils peuvent être connectés entre eux à volonté afin d’échelonner la puissance souhaitée. Le PIKO CI 100 reçoit le nouveau visage de la marque KOSTAL – assorti à l’onduleur PLENTICORE et à la Wallbox ENECTOR de KOSTAL.