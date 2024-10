Corsica Sole : centrale PV de Campet-et-LamolÃ¨re (40), un projet alliant innovation Ã©nergÃ©tique et prÃ©servation du patrimoine

La commune de Campet-et-Lamolère, située dans le département des Landes, a célébré cet automne l’inauguration de sa nouvelle centrale photovoltaïque, un projet ambitieux qui témoigne de l’engagement local en faveur de la transition énergétique.

Fruit d’un projet conjoint entre Corsica Sole, la famille propriétaire du Château de Campet, et la commune de Campet-et-Lamolère, cette centrale solaire landaise permettra une production annuelle de 18,8 GWh, alimentant l’équivalent de la consommation énergétique de plus de 5000 foyers. En qualité de producteur indépendant d’énergie solaire et de leader du stockage d’énergie en Europe, et fort de l’engagement constant de ses 130 salariés, Corsica Sole conforte le développement de son parc de centrales de production d’électricité dans toute la France.

Un CPPA avec une entreprise sidérurgique et producteur d’acier inoxydable

À travers ce projet de Campet-et-Lamolère, l’énergéticien signe son premier Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) avec une entreprise sidérurgique et producteur d’acier inoxydable. Ce type de contrat permet une vente directe d’énergie renouvelable du producteur au consommateur tout en assurant un prix stable à moyen et long terme. Le chantier de construction qui a démarré en 2023 s’est achevé en un an. La mise en service de la centrale a été effective au courant de l’été 2024.

Un projet durable et responsable, né d’un territoire en reconstruction

Cette réalisation s’inscrit dans une démarche innovante et durable, au croisement de l’histoire locale et de la transition énergétique. Développée en partenariat avec la famille propriétaire du Château de Campet et la commune de Campet-et-Lamolère, cette centrale illustre une nouvelle vocation pour un terrain dévasté par la tempête Klaus en 2009. La production d’énergie solaire sur ce site de 9,7 hectares génère des revenus essentiels pour l’entretien et la restauration du château, un patrimoine architectural et historique.

Des partenaires engagés pour l’avenir

« Cette centrale est bien plus qu’un projet énergétique. Elle incarne notre volonté de préserver le patrimoine familial tout en nous inscrivant dans la modernité. Après la tempête Klaus qui a ravagé notre forêt et notre équilibre économique, nous avons trouvé avec Corsica Sole une solution durable pour pérenniser ce lieu chargé d’histoire » explique Anne-Loraine de Pins, propriétaire du Château de Campet. Elle poursuit : « Cet investissement dans l’énergie verte participe à la conservation de ce site emblématique et à l’avenir de notre région. » Pour la commune de Campet-et-Lamolère, cette réalisation symbolise une nouvelle étape dans son développement. « L’inauguration de cette centrale photovoltaïque marque un tournant décisif pour notre territoire. Nous nous engageons pleinement dans la transition énergétique, tout en valorisant nos ressources locales de manière responsable, » déclare Emilie Labeyrie, Maire de Campet-et-Lamolère. « Ce projet montre comment nous pouvons conjuguer préservation du patrimoine et développement économique local. » « Ce projet est une véritable fierté pour nos équipes. Il incarne l’essence de notre engagement: allier innovation technologique, transition énergétique et respect des territoires. La réussite de ce projet repose sur la synergie entre tous les acteurs locaux, et nous tenons à remercier la famille de Pins pour leur confiance tout au long de cette aventure. » ajoute Romain Buisine, Directeur Régional chez Corsica Sole.

Un partenariat énergétique inédit avec l’industrie sidérurgique

La centrale de Campet-et-Lamolère représente également une avancée dans la transition énergétique avec la signature d’un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) entre Corsica Sole et un leader de la sidérurgie. Ce contrat de 20 ans permet à l’entreprise de sécuriser son approvisionnement en électricité renouvelable tout en contribuant à la décarbonation de ses activités industrielles.

« Avec ce CPPA, nous ouvrons une nouvelle voie pour les collaborations entre producteurs d’énergie renouvelable et industries. Notons que l’énergie solaire reste à ce jour la moins chère de toutes les énergies » souligne Anthony Bonello, Directeur des Opérations chez Corsica Sole.

Des engagements concrets pour l’environnement et la biodiversité

Outre la production d’énergie verte, Corsica Sole a intégré des mesures environnementales rigoureuses. Un projet de reforestation compense les 9,7 hectares de terrain utilisés pour la centrale, avec la plantation de 10 hectares de forêt dans les Pyrénées. En parallèle, un suivi environnemental continu est assuré afin de préserver les équilibres écologiques du site. Jean-Marie Esquié, conseiller à la mairie de Campet-et-Lamolère, ajoute : « Ce projet incarne parfaitement la synergie entre transition énergétique, préservation du patrimoine et développement local. Grâce à l’implication des acteurs locaux, nous sommes fiers de voir notre commune en première ligne de la décarbonation. »

Encadré

Un projet ancré dans la vie locale : visites pour les écoles et les riverains

La centrale photovoltaïque de Campet-et-Lamolère s’inscrit dans un véritable projet de territoire, en renforçant les liens avec la communauté locale. En collaboration avec l’école primaire de Geloux, des visites pédagogiques ont été organisées pour les classes de CM1 et CM2, permettant aux élèves de découvrir les enjeux de la transition énergétique et de mieux comprendre le fonctionnement d’une centrale solaire. De plus, des visites ont été également proposées aux riverains ainsi qu’aux associations locales, leur offrant ainsi l’occasion de mieux appréhender ce projet et de s’approprier les bénéfices qu’il génère pour la commune et l’environnement.