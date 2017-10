Arkolia inaugure une centrale de 12 MWc dans le Gard

Partenaires, habitants, élus, ils sont venus nombreux pour l’inauguration de la centrale photovoltaïque de La Capelle-et-Masmolène dans le Gard le mardi 17 octobre dernier. Il faut dire que cet événement était important pour la ville de La Capelle. Construite par l’entreprise Arkolia Energies, cette ferme solaire de 12 MWc produira 14 000 MWh par an soit la consommation de 6 000 à 7 000 personnes à un prix de 12 cts. Elle s’étend sur 20 hectares au Sud de la commune de la Capelle-et-Masmolène et est constituée de 44 000 modules, 300 km de câble et 5 000 poteaux. Avec cette centrale, le département du Gard s’impose comme le premier département de la région Occitanie en matière de solaire photovoltaïque au sol.

