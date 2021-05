FIMER PowerGain, lâ€™algorithme MPPT qui Â« booste” la production solaire

L’algorithme MPPT FIMER PowerGain, une fonction intégrée à tous les onduleurs string FIMER. Il optimise les performances de tout système PV, augmentant ainsi le retour sur investissement. Une technologie innovante comparée aux algorithmes MPPT standards et aux optimiseurs DC. Précisions sur cette innovation technologique !

Les systèmes photovoltaïques sont généralement conçus et placés pour garantir un rayonnement solaire constant. Cependant, il n’est pas possible d’éviter complètement les situations d’ombrage (nuages, feuilles, poteaux fixes, etc.), qui finissent principalement par réduire la production d’énergie du système PV. FIMER développe un algorithme nommé FIMER PowerGain, capable d’atténuer les effets de l’ombrage et d’augmenter la production d’énergie du système PV. Un tel résultat est obtenu sans dispositifs supplémentaires et, par conséquent, avec un nombre considérablement réduit de composants par rapport aux solutions avec optimiseurs de puissance.

Algorithme MPPT FIMER PowerGain

Dans des conditions de fonctionnement standard, sans effet d’ombrage, un onduleur standard est capable de détecter et de convertir la quantité maximale de puissance. Dans des conditions d’ombrage, la courbe de puissance change et un onduleur standard peut continuer à suivre le point de puissance précédent, ce qui signifie qu’il ne fournit pas la puissance maximale. FIMER élabore une fonction intelligente qui vérifie périodiquement si le système PV est capable de produire plus d’énergie. En effet, avec la fonction FIMER PowerGain, l’onduleur scanne rapidement la tension d’entrée et, est capable d’identifier en quelques millisecondes le point de puissance maximum absolu, afin d’éviter de travailler sur les pics inférieurs de la courbe, ce qui se traduirait par moins d’énergie produite. Le point de fonctionnement est déplacé et le système a ainsi la possibilité de gérer la puissance maximale disponible même dans des conditions d’ombrage. FIMER PowerGain est capable de fournir la même amélioration contre les effets d’ombrage que les solutions avec optimiseurs de module, mais sans composants supplémentaires. Il est également possible de planifier l’intervalle entre les scans, avec jusqu’à 60 numérisations par heure, en fonction des exigences du projet. La solution répond pleinement aux besoins des clients dans toutes les situations.

Des performances démontrées sur le terrain

Une étude a été réalisée pour comparer la production d’énergie de la solution FIMER PowerGain par rapport aux onduleurs standard et aux solutions avec optimiseurs DC.

FIMER PowerGain permet des rendements jusqu’à 10% plus élevés par rapport aux systèmes photovoltaïques utilisant des onduleurs traditionnels

FIMER PowerGain fonctionne nettement mieux que les optimiseurs dans des circonstances non ombragées.

FIMER PowerGain fonctionne nettement mieux que les optimiseurs dans des conditions légèrement ombragées.

Les optimiseurs fonctionnent légèrement mieux que FIMER PowerGain dans un environnement ombragé temporaire et modéré (comme les nuages)

Sur une longue période d’observation (y compris certains jours de conditions légèrement ombragées), FIMER PowerGain fonctionne mieux que les optimiseurs traditionnels.

Il est important de noter que les optimiseurs traditionnels ont un risque de défaillance plus élevé en raison du nombre plus élevé de composants (les optimiseurs eux-mêmes) qui sont généralement installés dans des enceintes étroites sous les modules PV, exposés à l’humidité et aux cycles thermiques. Chaque composant supplémentaire implique un risque plus élevé de provoquer des pannes et potentiellement des incendies. FIMER PowerGain est une fonction intelligente importante, incluse depuis plusieurs années dans l’ensemble de la gamme d’onduleurs string, offrant aux onduleurs FIMER la capacité de capter le plus d’énergie disponible des panneaux solaires qu’elles que soient les conditions d’ombrage. Sans composants supplémentaires – pas de dépenses supplémentaires, pas de points de défaillance supplémentaires – l’onduleur lui-même maximise la production d’énergie sur toute sa durée de vie, augmentant ainsi le retour sur investissement.