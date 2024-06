Smart Energies lÃ¨ve 87 millions d’euros pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement dans le solaire

Smart Energies, acteur majeur dans la production d’énergie solaire sur toitures en France, annonce l’arrivée de deux nouveaux actionnaires, Plenium Partners, au travers de son fonds Ecualia Capital, et SWEN Capital Partners, qui investit via sa stratégie SWEN Impact Fund for Transition dédiée aux investissements dans les énergies renouvelables. Ces deux nouveaux acteurs investissent aux côtés des actionnaires historiques de Smart Energies, et de RGREEN INVEST, qui soutient le groupe depuis 2022. L’augmentation de capital s’élève à 87 millions d’euros et permettra d’accélérer le déploiement du solaire sur les toitures, les parkings et les petits projets au sol en Europe.

Smart Energies, société française verticalement intégrée spécialisée dans les projets photovoltaïques de taille moyenne en France, en Italie, en Grèce et dans les pays nordiques, possède et exploite déjà plus de 500 sites solaires en Europe et dispose d’une capacité totale en exploitation ou en construction de plus de 160 MWc. La société, qui a levé 20 millions d’euros en 2022 auprès de RGREEN INVEST, s’est depuis déployée en Europe avec l’ouverture de nouveaux bureaux en Italie, en Grèce, en Finlande et en Suède, et a développé de nouvelles activités, dont le stockage par batterie. Avec ce nouveau tour de table, Smart Energies se donne les moyens de poursuivre son expansion, notamment en Grèce et dans les pays nordiques. « Après notre investissement en 2022, l’arrivée de nouveaux partenaires financiers aux côtés de RGREEN INVEST va permettre d’accélérer encore la croissance de Smart Energies. Nous sommes convaincus que la réussite du développement du solaire est clé pour atteindre les objectifs de l’Europe en matière de transition énergétique » souligne Nicolas Rochon, Président de RGREEN INVEST.

Une stratégie centrée sur la production décentralisée

Le partenariat avec Plenium Partners et SWEN Capital Partners représente une étape importante dans la stratégie de développement de Smart Energies et permettra au groupe de suivre son plan de croissance. Plenium Partners est un groupe d’investissement espagnol indépendant spécialisé dans les infrastructures durables dans le cadre de la transition vers les énergies renouvelables et l’économie circulaire. Depuis sa création en 2007, il a cumulé plus de 7,5 milliards d’euros d’investissements. L’équipe d’investissement de Plenium Partners, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Smart Energies dans sa mission de faire avancer la transition énergétique avec une stratégie centrée sur la production décentralisée. Notre investissement souligne notre engagement dans les solutions d’infrastructures durables, et nous sommes impatients de soutenir la croissance ambitieuse et l’expansion internationale de l’entreprise. » Et Charlotte Virally, directrice des investissements chez SWEN Capital Partners, de poursuivre : « La qualité de l’équipe de Smart Energies et sa stratégie axée sur des petits projets solaires à fort potentiel nous ont convaincus de la pertinence de cet investissement. Nous sommes ravis d’accompagner Smart Energies dans la prochaine étape de son développement, en France et à l’international. »

Encadrés

La réaction de Vianney de l’Estang, président de Smart Energies

« Nous sommes ravis d’accueillir SWEN et Plenium à bord et de bénéficier du soutien renouvelé de nos actionnaires existants. Ce nouveau tour de table témoigne de la qualité de nos équipes et va nous permettre d’accélérer le déploiement de notre stratégie, unique en Europe, centrée sur des projets solaires de taille moyenne à empreinte foncière minimale : Smart Energies, entreprise à mission, développe principalement des projets sur des terrains déjà artificialisés tels que des bâtiments, des parkings ou des petites parcelles polluées, avec un fort impact économique dans les territoires pour les milliers d’agriculteurs, de bailleurs, de PME et d’artisans qui font partie de l’aventure. Ces fonds permettront la réalisation de plus de 1000 projets sur les 4 prochaines années »

Quid de Smart Energies ?

Smart Energies est un producteur indépendant d’électricité spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales solaires de taille moyenne ( 100 kWc) en Europe, principalement sur les toitures, les parkings et les petites friches. Au 30 avril 2024, le groupe détient et exploite plus de 500 sites en France, Italie et Grèce, et a 160 MWc en exploitation ou en construction. Son chiffre d’affaires consolidé a dépassé les 40 MEUR en 2023. Il compte 90 salariés.