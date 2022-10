9 centrales photovoltaÃ¯ques en autoconsommation pour le dÃ©partement du Loir-et-Cher et ses collÃ¨ges

Philippe Gouet, président du Conseil Départemental du Loir-et-Cher a dévoilé mardi 18 octobre dernier la 1ère des 9 centrales photovoltaïques prévues pour une mise en service en 2023 sur les huit collèges et le bâtiment des Archives départementales. Ces 9 centrales réalisées par Enerlis, SMAC et Artelia en autoconsommation permettront de couvrir 82% des besoins électriques de ces 9 bâtiments, limitant ainsi les charges additionnelles liées à l’augmentation des prix de l’énergie en 2023. Une initiative exemplaire pour atténuer les impacts de la crise énergétique !

Conscients de la hausse tendancielle des prix de l’énergie depuis quelques années, le président du Département de Loir-et-Cher et son équipe ont lancé un projet d’installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation individuelle pour répondre aux besoins électriques de 8 collèges et du bâtiment des archives départementales.

Profiter de la rénovation des toitures des collèges pour produire de l’énergie et la consommer localement

Les 8 collèges nécessitaient par ailleurs une rénovation de l’étanchéité de leurs toitures, ce qui a permis de mutualiser opportunément des travaux de rénovation et une véritable stratégie de production d’énergie locale et d’autoconsommation avec l’installation d’une puissance agrégée de 1,7MWc. La production d’électricité liée aux centrales sera capable de répondre aux besoins des bâtiments équivalents à la consommation annuelle moyenne de 360 logements en France. Les bâtiments consommeront 23% de la puissance produite par les 9 centrales permettant ainsi de réduire la consommation d’énergie issue des réseaux électriques. Le reste de la production des centrales sera réinjecté sur le réseau électrique. À terme, 100% de la consommation des collèges sera couverte grâce à l’installation de futures centrales qui viendront renforcer les installations déjà en place. Ces projets répondent à la volonté du département de construire un plan ambitieux de réduction de sa consommation, et de production d’énergie décarbonée.

Limiter les impacts de la crise énergétique en exploitant le potentiel solaire de bâtiments publics

Les prix de l’énergie ont connu depuis fin 2021 une augmentation exponentielle dont les collectivités locales ne sont pas protégées par le mécanisme de bouclier tarifaire du gouvernement. Seules les collectivités disposant d’un contrat de fourniture sur longue durée sont éventuellement protégées. Face à cette situation de crise énergétique comparable au choc pétrolier de 1973, des efforts de sobriété énergétiques sont mis en place à court terme, mais une approche structurelle de production d’énergie locale s’avère être la meilleure alternative pour limiter l’impact sur les finances publiques du département. En 2023, le prix de fourniture du MWh selon la Commission de Régulation de l’Energie est évalué en 400 et 500€, soit une multiplication par 10 du prix un an auparavant. Par ailleurs, le prix du MWh produit en moyenne en France par du photovoltaïque est estimé à 100€ le MWh. Le Retour sur Investissement des 9 centrales photovoltaïques est déjà drastiquement réduit en prenant en compte les prix de marchés auxquels seront exposées les collectivités locales en 2023.

Sensibiliser les élèves, les agents et les fonctionnaires à la maitrise de l’énergie et aux nécessités de décarboner ses activités

La démarche de ce projet implique aussi une vraie réflexion sur la décarbonation des activités du département avec une sensibilisation des agents du département, des fonctionnaires de l’éducation nationale et des élèves. Les territoires comme le département de Loir-et-Cher contribuent ainsi à l’atteinte des objectifs de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) afin de respecter la trajectoire globale des +1,5°C et la neutralité carbone en France pour 2050. En tant que relais des politiques nationales à l’échelle locale, le président du département de Loir-et-Cher affirme par ce projet le rôle primordial des collectivités locales dans la lutte contre le réchauffement climatique et la limitation de ses effets auprès de leurs administrés. « La rénovation énergétique doit inclure au cœur de sa réflexion une véritable stratégie de production d’énergie locale des territoires. Dans le contexte énergétique et climatique que nous connaissons, le Conseil départemental réalise une opération exemplaire d’économie d’énergie sur une durée d’au moins 20 ans. Il est désormais urgent d’accélérer et de généraliser les projets de ce type » précise Philippe Gouet, le Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher. « L’autoconsommation alliée à une approche d’isolation thermique et d’efficacité énergétique est certainement l’un des meilleurs atouts dans la lutte de nos clients contre la flambée des prix de l’énergie et le combat contre le réchauffement climatique. Il s’agit d’un modèle réplicable à grande échelle pour tous les bâtiments tertiaires publics » affirme de son côté Pierre-Marie Berlingeri, Directeur de la Business Unit Solaire du groupe ENERLIS.

L’autoconsommation devient un levier d’économie d’énergie et de maitrise des charges d’exploitations

« Repenser notre manière de construire et de rénover les bâtiments est primordial pour répondre aux enjeux environnementaux et faire face à la crise énergétique que nous traversons. Ce projet en est la parfaite illustration. Il constitue une opportunité pour SMAC de concevoir et de proposer au Conseil Départemental une solution sur-mesure qui allie isolation thermique performante (pour limiter les déperditions énergétiques), solutions d’étanchéité durables et production d’énergie solaire. Le bénéfice est double : baisser durablement les factures d’énergie et améliorer le confort des occupants » précise Franck Davoine, Président de SMAC. Et Jérôme Mercier, Directeur de Projets Energie et Carbone chez Artelia de conclure. « Les équipes d’Artelia sont ravies d’accompagner le Conseil départemental du Loir-et-Cher dans ce projet photovoltaïque majeur qui s’avère encore plus nécessaire dans le contexte de crise énergétique. L’autoconsommation devient un levier d’économie d’énergie et de maitrise des charges d’exploitations liées à l’électricité dont le prix est devenu très élevé ».