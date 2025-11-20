Akuo renouvelle son Conseil de Surveillance

Akuo renouvelle la composition des membres de son Conseil de Surveillance.Â ConstituÃ© de 8 membres, le Conseil de surveillance rÃ©unit des experts du secteur de lâ€™Ã©nergie, dotÃ©s de compÃ©tences variÃ©es et complÃ©mentaires avec pour mission principale de statuer sur les dÃ©cisions stratÃ©giques et dâ€™exercer un contrÃ´le permanent sur la gestion de la sociÃ©tÃ©.

LucaÂ BettonteÂ est nommÃ© PrÃ©sident du Conseil de surveillance.Â Les autres nouveaux membres sont :

DominikÂ Radziwill

GhislaineÂ Mattlinger

Jorge Lanza

Miguel Martin

Ces experts indÃ©pendants siÃ¨geront aux cÃ´tÃ©s des administrateurs d’Ardian dÃ©jÃ prÃ©sents depuis le 4 juillet :

Benoit Gaillochet

Pierre-FranÃ§oisÂ Dessard

JÃ©rÃ©myÂ Haddak

Eric Scotto continuera Ã contribuer Ã la gouvernance d’Akuo en tant qu’observateur du Conseil de surveillance.