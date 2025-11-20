ActualitÃ©s »

Akuo renouvelle son Conseil de Surveillance

Publié le 20 November 2025

Akuo renouvelle la composition des membres de son Conseil de Surveillance.Â ConstituÃ© de 8 membres, le Conseil de surveillance rÃ©unit des experts du secteur de lâ€™Ã©nergie, dotÃ©s de compÃ©tences variÃ©es et complÃ©mentaires avec pour mission principale de statuer sur les dÃ©cisions stratÃ©giques et dâ€™exercer un contrÃ´le permanent sur la gestion de la sociÃ©tÃ©.
LucaÂ BettonteÂ est nommÃ© PrÃ©sident du Conseil de surveillance.Â Les autres nouveaux membres sont :

 

  • DominikÂ Radziwill
  • GhislaineÂ Mattlinger
  • Jorge Lanza
  • Miguel Martin

 

Ces experts indÃ©pendants siÃ¨geront aux cÃ´tÃ©s des administrateurs d’Ardian dÃ©jÃ  prÃ©sents depuis le 4 juillet :

 

  • Benoit Gaillochet
  • Pierre-FranÃ§oisÂ Dessard
  • JÃ©rÃ©myÂ Haddak

 

Eric Scotto continuera Ã  contribuer Ã  la gouvernance d’Akuo en tant qu’observateur du Conseil de surveillance.

