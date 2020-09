Appels d’offres du secteur mondial de l’Ã©nergie: la technologie solaire en hausse de 25% en aoÃ»t 2020

Selon la base de données des appels d’offres de l’industrie de l’énergie de GlobalData, 131 appels d’offres ont été annoncés en août 2020, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à la moyenne des 12 derniers mois qui s’élevait à 105 appels d’offres. Si l’on considère l’activité des appels d’offres mondiaux divisée par le type de technologie, l’énergie solaire occupait la deuxième place en termes de nombre d’appels d’offres en août 2020 avec une part de 37,5%. La proportion d’appels d’offres par catégorie dans la technologie Solaire suivie par GlobalData au cours du mois était la suivante:

L’Asie-Pacifique mène l’activité des appels d’offres solaires en août 2020

En comparant l’activité des appels d’offres en technologie solaire dans différentes régions du globe, l’Asie-Pacifique occupait la première place avec 80 appels d’offres et une part de 61,1% en août 2020, suivie de l’Europe avec 23 appels d’offres et une part de 17,6% et de l’Amérique du Nord avec 16 appels d’offres et une part de 12,2%. En quatrième position se trouvaient le Moyen-Orient et l’Afrique avec neuf appels d’offres et une part de 6,9% et enfin à la cinquième place, l’Amérique du Sud et centrale avec trois appels d’offres et une part de 2,3%.

Appels d’offres pour la technologie solaire en août 2020: principaux émetteurs par capacité

Les principaux émetteurs d’appels d’offres dans le domaine de la technologie solaire pour le mois en termes de capacité électrique impliquée étaient:

• Ministère du climat (Pologne): 3 200 MW d’un seul appel d’offres

• NTPC (Inde): 1 070,13 MW provenant de deux appels d’offres

• Services d’efficacité énergétique (Inde): capacité de 279 MW en un seul appel d’offres.