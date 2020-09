Ligue Occitanie de Rugby -ENGIE-Reservoir Sun : 400 Stades pour une Ã©nergie verte

A l’occasion de son Assemblée Générale qui s’est tenue à Lavelanet, le 12 septembre dernier, la Ligue Occitanie de Rugby a officialisé un partenariat innovant avec Reservoir Sun, filiale d’ENGIE, pour solariser ses stades dans une Région qui a fait de la transition énergétique une de ses priorités. Quand les caprices du ballon ovale prennent au rebond les rayons du soleil !

La Ligue Occitanie de Rugby, ENGIE et sa filiale RESERVOIR SUN réfléchissaient depuis de nombreux mois à la mise en place d’un partenariat novateur et ambitieux conciliant les valeurs éducatives du rugby et la promotion de l’énergie solaire dans les territoires.

Du solaire sur les buvettes où la convivialité renouvelable

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la Ligue qui se déroulait à Lavelanet, le samedi 12 septembre dernier, son Président Alain Doucet, Serge Pina Directeur Délégué Région Occitanie/Andorre chez ENGIE et Mathieu Cambet Président de Reservoir Sun, ont procédé à la signature officielle d’une convention au service de la transition énergétique pour les quatre prochaines saisons sportives. Concrètement, dans le cadre de leurs activités respectives, les nouveaux partenaires ont convenu d’unir leurs efforts pour permettre aux 400 clubs affiliés à la Ligue d’Occitanie de Rugby de promouvoir la production d’énergie solaire sur le foncier disponible autour des stades de rugby d’Occitanie (couvertures des gradins, parkings, buvettes…) et d’en sensibiliser leurs jeunes licenciés. Avec le concours d’ENGIE et de Reservoir Sun, produire et consommer sa propre électricité sur un même équipement sportif sera désormais possible grâce à l’énergie solaire.

Des ombrières de stades

Alain Doucet, Président de la Ligue Occitanie de Rugby a ainsi déclaré : « Je souhaite la bienvenue à nos 2 nouveaux partenaires, dont le nom sera désormais associé aux « Challenges des Écoles de Rugby Occitanes », et leur renouvelle ses plus vifs remerciements pour leur précieuse collaboration qui contribue activement à l’engagement environnemental et sociétal de la LOR ! ». Serge Pina poursuit : « Je suis ravi de pouvoir transformer une idée en réalisation concrète. J’ai souhaité en effet, tout en poursuivant l’ambition de la région Occitanie d’être la 1èrerégion à énergie positive, impulsée par sa Présidente Carole Delga, proposer avec la Ligue Occitanie de Rugby, la construction d’ombrières de stades qui produiront de l’énergie verte mais mettront aussi à l’abri l’ensemble des spectateurs. Il est important pour nous encore d’être au plus près des territoires et d’accompagner nos concitoyens au quotidien. » Et Mathieu Cambet de conclure : « Avec ce partenariat atypique, Reservoir Sun poursuit sa mission au service du développement du solaire photovoltaïque en France. Nous sommes particulièrement fiers d’innover par la promotion d’une énergie verte et locale au plus près des jeunes sportifs licenciés, qui seront demain, à leurs tours, les acteurs de la révolution énergétique des territoires »