Une offre d’électricité 100 % locale et renouvelable lancée par le fournisseur Enercoop en Pays de la Loire

Les habitants des Pays de la Loire vont pouvoir choisir, via le fournisseur d’électricité vraiment verte Enercoop, une offre d’électricité au plus proche de chez eux, produite dans le territoire des Mauges par le parc éolien de l’Hyrôme mis en service début juillet. Les 5 éoliennes, qui pourront alimenter jusqu’à 27 700 personnes, sont détenues par plus de 350 citoyens et par des structures publiques. Une boucle des plus vertueuses : une production d’électricité dans les mains d’acteurs du territoire, consommée localement par ses habitants. Une offre d’électricité 100 % renouvelable !

Le parc éolien de l’Hyrôme est situé à Chemillé-en-Anjou (Maine et Loire) dans le territoire des Mauges. Ce sont 5 éoliennes de 2,4 MW chacune qui y battent le vent et totalisent 12 MW de puissance. Entré en service le 1er juillet 2020, le parc fournira 32 500 MWh/an, soit la consommation électrique de 27 700 personnes, l’équivalent d’environ 11 000 foyers (hors chauffage et eau chaude sanitaire).

Une offre qui s’appuiera sur la production de toitures solaires photovoltaïques

L’offre d’électricité adossée à ce parc éolien, s’appuiera également sur la production de toitures solaires photovoltaïques portées par le mouvement citoyen CoWatt et ses communautés locales. Ce sont donc des énergies renouvelables de territoire et complémentaires en s’appuyant sur la force du vent et du soleil, qui vont composer cette offre d’électricité unique. Un circuit-court de l’électricité vertueux Des structures citoyennes et publiques se sont associées pour acquérir ce parc éolien à hauteur de 26 millions d’euros : la société Cit’Eole Hyrôme, le mouvement Energie Partagée – qui rassemblent à eux plus de 350 citoyens – la société d’économie mixte Alter Énergies, et Mauges Communauté. Ces acteurs ancrés localement, vendent l’électricité produite par leur parc éolien à Enercoop, la coopérative d’électricité vraiment verte locale et citoyenne. Celle-ci la leur achète à un prix juste, fidèle à sa politique de soutien aux producteurs d’énergie renouvelable citoyens. Enercoop leur verse également une prime dont une partie est contractuellement fléchée vers des actions à forte valeur ajoutée environnementale ou sociétale au niveau local.

Un réel circuit-court de l’électricité

Les personnes qui souscriront in fine à cette offre d’électricité locale proposée par Enercoop, auront la certitude, que par le biais de leur facture d’électricité, ils rémunèreront directement la production de ce site éolien. “Ce projet exemplaire nous permet, tous ensemble, citoyens et acteurs publics, d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice d’une transition énergétique vertueuse, sur le plan écologique mais aussi économique et social à travers les retombées financières qu’il génère sur le territoire. C’est ainsi toute la chaîne de valeur de l’électricité renouvelable que nous nous nous approprions collectivement avec cette offre d’électricité locale “Territoire des Mauges” : du producteur au consommateur, dans un réel circuit-court de l’électricité, au bénéfice commun des acteurs et habitants du territoire.” déclare Samuel Faure, directeur de la coopérative Enercoop Pays de la Loire.