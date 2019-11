GlobaData fait le point sur les projets Ã©chouÃ©s de lâ€™Ã©nergie solaire

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! D’une route solaire en France à une installation solaire ambitieuse de 200 milliards de dollars en Arabie Saoudite, le secteur de l’énergie solaire a sa part de projets échoués et en difficulté. GlobalData se penche sur quatre des projets solaires les plus décevants et sur les leçons à en tirer. Le point avec JP Casey, journaliste à GlobalData !

Route solaire en Normandie

«Les routes solaires ont longtemps été présentées comme une solution miracle à la crise énergétique mondiale. Cependant, le projet phare de la première route solaire au monde, la route de Normandie en France, s’est avéré être un échec après deux ans d’exploitation, la route ne produisant que la moitié de l’énergie initialement estimée. Les problèmes techniques liés à la route ont d’ores et déjà mené à la démolition en cours d’une centaine de mètres de route. Cependant, les routes solaires ont connu du succès ailleurs, avec une piste cyclable solaire aux Pays-Bas dépassant ses prévisions de production en 2018, produisant 73 kWh par mètre carré et par an, contre des prévisions allant jusqu’à 70 kWh. Le succès de ce projet suggère qu’il est possible que les routes solaires contribuent au mix énergétique mondial dans le monde. ”

Installation solaire de Medicine Hat

«Plus tôt cette année, la ville canadienne de Medicine Hat a annoncé qu’elle cesserait les activités d’une centrale solaire à concentration au bout de cinq ans en raison d’une faible production et de dépenses en spirale. La plupart des difficultés de l’installation ont été basées sur la géographie du Canada, qui est en grande partie impropre à la production solaire à concentration à grande échelle en raison du manque de lumière solaire. Les problèmes de la centrale mettent en évidence l’importance économique des projets solaires et le fait que beaucoup péricliteront s’ils ne gagnent pas d’argent. Cependant, même si la géographie du Canada peut empêcher les projets solaires de ce type de s’épanouir dans ce pays, il reste à espérer que des villes d’autres régions du monde suivront l’exemple de Medicine Hat. »

Méga centrale solaire saoudienne

«Cette année, le conglomérat japonais SoftBank et le Fonds d’investissement public saoudien ont annoncé le projet d’une centrale solaire titanesque de 200 GW, qui augmenterait de beaucoup la production solaire du pays, par rapport aux 50 MW installés fin 2018, et coûterait plus de 200 milliards de dollars. Cependant, les inquiétudes suscitées par le financement et l’appui au projet ont finalement compromis sa faisabilité. Malgré l’échec du projet, il est encourageant de voir que de grandes installations solaires sont en construction ou du moins envisagées en Arabie saoudite. ”

Vente aux enchères annulée en Inde

«En octobre 2018, la Solar Corporation of India (SECI) a annulé 2,4 GW de projets solaires lauréats à la suite d’une enchère quatre mois plus tôt, supprimant la quasi-totalité des 3GW retenus lors d cet appel d’offres. Cet épisode met en lumière la fragilité du secteur solaire indien. Environ 8 GW de nouveaux projets solaires ont ainsi été annulés en 2018, l’Inde tentant de soutenir de manière cohérente les nouveaux projets solaires. L’Inde fixant un objectif ambitieux de 100 GW de production solaire d’ici 2020, contre environ 38 GW qui seront installés d’ici fin 2019, la confusion entourant les enchères solaires et le soutien gouvernemental tangible aux projets pourraient constituer un obstacle important à l’avenir du pays en matière d’énergie propre.”