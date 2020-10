Temps forts d’EnerGaÃ¯a, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs des EnR, 9 et 10 dÃ©cembre 2020 Ã  Montpellier

Le Forum Energaia 2020 démarrera en trombe le mercredi 9 décembre en matinée (10h30-12h30). « Accélérer les transitions, pour une société plus résiliente », tel est le thème de la conférence plénière de l’événement. Cette volonté de changer pour mieux résister aux chocs climatiques, économiques et sociaux rend l’accélération des transitions écologiques et énergiques nécessaire, voire obligatoire. La capacité de résilience de notre société dépend de plus en plus de la relocalisation de l’industrie des technologies vertes : photovoltaïque, éolien offshore, méthanisation et hydrogène renouvelable. Dès son ouverture, le Forum met les sujets les plus brûlants sur la table. La Table ronde de l’après-midi (14h00-15h30) mettra ainsi l’accent sur « La relocalisation de l’industrie photovoltaïque en Europe ». Elle offrira une vision globale d’une initiative de plusieurs acteurs industriels qui débouchera très prochainement sur des gigafactories photovoltaïques made in Europe.

La matinée du jeudi 10 décembre sera consacrée à l’autonomie énergétique et alimentaire qui passe avant tout par une économique circulaire. Ce sujet sera abordé lors de la table ronde « Pour un urbanisme circulaire, réinventer la ville ». Elle permettra de comprendre l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) que le gouvernement a fixé en 2018 et qui se traduit d’ores et déjà sur le terrain. En parallèle, la conférence « Éolien offshore flottant : vers les parcs commerciaux » dressera l’état des lieux de l’industrie de l’éolien offshore flottant qui connaît des développements industriels rapides à l’échelle mondiale, et qui voit la création des premiers parcs commerciaux en Europe. La croissance dynamique de la filière et son importance pour l’économie, notamment en Occitanie, seront discutées par des représentants d’institutions et d’organisations européennes.

Pour conclure ces deux jours intenses, le focus sera mis sur l’industrie de l’hydrogène vert, véritable pierre angulaire du changement énergétique. Ce secteur est la clé pour gravir les dernières marches d’une économie 100 % renouvelable. La question de l’hydrogène, énergie souvent considérée comme le maillon manquant d’une transition réussie, sera discutée par plusieurs experts qui essaieront de démontrer une sortie de l’impasse par des stratégies désormais déployées aux niveaux national et international. La conférence « Hydrogène vert : naissance d’une industrie nouvelle » du jeudi 10 décembre après-midi clôturera donc la 14ème édition du Forum EnerGaïa en laissant entrevoir un futur meilleur… Le Forum prévoit, pour cette édition, de recevoir plus de 8 500 professionnels et 250 exposants.

