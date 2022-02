Autoconsommation solaire : Domuneo vise le marché du tertiaire avec sa batterie virtuelle pour 2022

Face à l’envolée du prix de l’électricité qui pèse sur les ménages et les PME en France, le recours à l’autoconsommation solaire représente l’une des solutions les plus économiques et écologiques pour faire baisser les factures. Domunueo, expert des énergies renouvelables en autoconsommation solaire, propose à ses clients, particuliers et professionnels, une batterie virtuelle permettant jusqu’à 100% d’autoconsommation. Cette innovation a conforté la croissance de Domuneo, qui affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros.

La société Domuneo poursuit en 2022 son développement en accompagnant les futurs producteurs d’énergies vers une indépendance énergétique et porte des ambitions fortes sur le secteur tertiaire. Fort de son expertise dans la production, gestion et optimisation d’énergie verte depuis 10 ans, Domuneo s’impose comme un acteur de référence sur son marché. Les 45 collaborateurs du groupe, présents sur 8 sites à travers l’hexagone (Lyon, Marseille, Lille…), lui confèrent un maillage territorial conséquent et une offre de proximité.

Une expertise globale au service de la transition énergétique

L’entreprise propose une offre intégrale pour accompagner les particuliers dans leur transition énergétique allant de la pose de panneaux photovoltaïques, la batterie virtuelle en passant par l’installation de pompes à chaleur air/ eau. Malgré un contexte tendu pour les fournisseurs d’énergies, l’entreprise a atteint en 2021 pas moins de 9 millions de chiffres d’affaires. “Grâce aux aides de l’État et la volonté des ménages d’avoir une énergie verte au sein de leur foyer, la demande n’a cessé de croître avec plus de 500 installations solaires par an. Nous souhaitons aller plus loin dorénavant en proposant à nos clients et futur prospects, l’installation de batterie virtuelle pour une meilleur gestion de leur énergie” détaille Jacques-Antoine Ferent, Dirigeant de Domuneo.

La batterie virtuelle accompagne les autoconsommateurs vers une indépendance énergétique

Pour 2022, l’entreprise souhaite accélérer la démocratisation de sa batterie virtuelle, qui rencontre déjà un fort succès avec 400 installations en 2021. Pour les personnes qui autoconsomment déjà leur électricité verte grâce aux panneaux solaires, la batterie virtuelle Domuneo Stockage Inside (DSI) permet d’améliorer le rendement énergétique et de contrôler sa consommation. L’entreprise propose de remplir la batterie virtuelle via l’application Domuneo MyLight Inside (DMI) pour stocker le surplus de production d’électricité le jour et le consommer la nuit. L’entreprise réponds ainsi à la problématique de l’intermittence heure creuse/heure pleine. L’autoconsommateur est ainsi assuré de pouvoir consommer quand il le souhaite sa production d’énergie, et cela à n’importe quel moment de l’année. “Face à l’augmentation du prix de l’électricité, qui ne cessera d’être croissante dans les années futures, nous faisons le pari que d’ici cinq ans, l’énergie sera verte et décentralisée. Chez Domuneo, nous nous tenons prêts à répondre à la demande de batteries virtuelles pour aller encore plus loin dans le contrôle de la consommation d’électricité et sa réduction du coût. Aussi bien chez les particuliers que dans le tertiaire. Avec les multiples défaillances de nos confrères, Domuneo en tant que fournisseur d’énergie restera en 2022 au tarif réglementé” avance Jacques-Antoine Ferent. Domuneo ambitionne de pénétrer le marché du tertiaire afin d’accompagner les PME dans leurs démarches environnementales. Sa vision : transformer le bâtiment consommateur d’énergie en producteur d’énergie.