Apex Energies, CALEN et Midi Energy concluent le financement de 200 centrales photovoltaÃ¯ques

Apex Energies, Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles « CALEN » et Midi Energy viennent de conclure une opération de 10 M€ visant à financer un portefeuille de 200 centrales photovoltaïques développées par Apex Energies. Cette opération s’inscrit dans la lignée de la relation initiée entre Apex Energies et le Crédit Agricole en 2018, et confirme son ancrage local par le développement d’un nouveau partenariat avec Midi Energy, le fonds d’investissement ENR de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées géré par sa filiale MIDI 2i.

Les centrales solaires financées dans le cadre de cette opération de financement sont situées en France métropolitaine et DOM-TOM et représenteront une puissance cumulée d’environ 50 MWc. En cours de construction, elles produiront dans les prochains mois l’équivalent de la consommation annuelle en électricité d’une ville d’environ 55 000 habitants. Ce financement obligataire sera bientôt complété par une collecte participative qui offrira l’opportunité aux citoyens d’investir dans les projets et d’agir en faveur de la transition énergétique de leur territoire, fidèle à l’ADN d’Apex Energies construit autour du partage et de la proximité.

Notre ambition « gigawatt »

« Cette opération structurante nous permettra de financer la construction de toutes les centrales développées par nos équipes sur les 24 derniers mois, et récompense ainsi leur travail quotidien. À la suite des 30 ans, cette nouvelle étape conforte la position d’Apex Energies en tant que leader sur le marché de la toiture solaire, et nous donne les moyens de notre ambition « gigawatt ». Nous remercions CALEN et Midi Energy pour la confiance qu’ils nous témoignent par ce financement sur mesure, et sommes heureux de compter parmi nos partenaires et actionnaires des acteurs dont nous partageons les valeurs énergétiques et territoriales » explique Carlos Herrera-Malatesta, Directeur Général d’Apex Energies.

Un financement obligataire « sur-mesure »

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir finalisé cette opération, le deuxième investissement de CALEN avec Apex Energies, en collaboration avec MIDI ENERGY. Dans le cadre du financement de la transition énergétique, l’ambition de CALEN est d’accompagner des développeurs régionaux avec qui nous partageons des valeurs communes de développement raisonné et au service du territoire des énergies renouvelables » indique Jérôme Lavinaud, Directeur d’investissement transition énergétique. « Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette belle opération aux côtés d’Apex Energies et CALEN. Ensemble, nous avons imaginé un financement obligataire « sur-mesure » répondant aux diverses problématiques d’Apex Energies. Ce projet mené à bien reflète notre agilité et notre capacité à répondre aux besoins de nos clients et partenaires » commente Jean-Luc Barthet, Président de MIDI 2i et Directeur Général de Midi Energy.