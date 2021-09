Solutions de protection climatique : Ombrea lÃ¨ve 10 millions dâ€™euros et accueille Ã  son capital Mirova

La startup Ombrea, dans une levée de fonds totalisant 10 millions d’euros, ouvre son capital à Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, comme investisseur principal. Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique , deux entrepreneurs français et Région Sud Investissement, investisseur historique de la société, complètent le tour de table de cette levée. L’objectif de cette opération pour Ombrea : étendre ses solutions de gestion et protection des cultures au service d’agriculteurs toujours plus dépendants des aléas climatiques.

Ombrea, startup spécialisée dans la gestion et protection des cultures face aux aléas climatiques, annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros, composée de 7 millions d’euros finalisés ce mois, qui seront complétés de 3 millions d’euros de dette auprès de ses partenaires bancaires historiques.

Accroître les investissements de R&D

L’entreprise entre donc dans une nouvelle phase de son développement avec le soutien d’investisseurs responsables et engagés.

L’opération permettra de financer l’accélération du déploiement des systèmes de protection et gestion climatique à plus grande échelle auprès des exploitations agricoles. Ombrea entend ainsi accroître ses investissements de R&D et d’innovation pour accélérer l’optimisation de ses solutions et le développement de fonctionnalités complémentaires, afin de répondre au plus près des besoins des agriculteurs confrontés au changement climatique. Ce sont également 50 emplois qui seront créés pour accompagner cette croissance, d’ici 2023.

Protéger les cultures face au changement climatique

Depuis sa création en 2016, Ombrea a reçu des signaux particulièrement forts de la part du monde agricole, en demande croissante de solutions pour parer les impacts du changement climatique sur les cultures. Selon le 6ème rapport du GIEC, la température de la planète devrait en effet augmenter de 1,5°C dès 2030, et la tendance actuelle serait celle d’un réchauffement de 4°C ou 5°C.

En 2021, l’agriculture française fait face à une crise climatique sans précédent ; gel de printemps, pluies intempestives, canicules et incendies, affectant très durement les récoltes. C’est pour lutter contre ces effets liés au changement climatique et accompagner les agriculteurs, qu’Ombrea a développé un système breveté de protection climatique, qui vise à créer un microclimat

optimal au développement des plantes, même en cas d’évènements climatiques extrêmes (gel, sécheresse, pluies violentes…).

La solution Ombrea également équipée de panneaux photovoltaïques

La solution innovante Ombrea s’installe au-dessus des cultures (maraîchage, horticulture, viticulture, arboriculture, plantes à parfum et médicinales) et régule, par un système d’ouverture et de fermeture, les paramètres climatiques de la plante par jeux d’ombrage dynamique. Le savoir-faire d’Ombrea réside en sa capacité à piloter intelligemment son outil de façon à adapter le microclimat en fonction des besoins précis des cultures. La société a mis au point des modèles permettant de piloter automatiquement l’outil face aux aléas climatiques. La solution Ombrea est également équipée de panneaux photovoltaïques, la production secondaire d’énergie renouvelable assure la viabilité économique de l’investissement et du fonctionnement de l’installation.

« Ombrea se donne les moyens de ses ambitions pour déployer la meilleure solution de protection climatique et l’étendre à un plus grand nombre d’agriculteurs. Les enjeux du monde agricole sont nombreux et nos efforts consacrés dans la recherche agronomique et l’innovation sont faits pour y répondre » déclare Julie Davico-Pahin, Co-fondatrice & Directrice

Générale d’Ombrea.

Construire un modèle d’affaires agrivoltaiques original et efficace

« Ombrea est le premier investissement de notre nouvelle stratégie de capital investissement à Impact. Mirova a été créé en 2014 avec l’ambition de financer des projets et entreprises permettant la transition de l’économie vers un modèle durable, notamment du point de vue environnemental et climatique. Nous sommes donc ravis d’accompagner les équipes de

Ombrea, une société innovante qui met la technologie au service l’agriculture » déclare Marc Romano, directeur du private equity à impact chez Mirova. Et Pierre Joubert, Directeur Général chez Région Sud Investissement de conclure : « Depuis 2019, Region Sud Investissement suit le parcours de l’entreprise avec toujours autant d’enthousiasme. Grâce à son équipe solide et motivée, l’entreprise a su concrétiser des partenariats industriels forts et construire un modèle d’affaires agrivoltaiques original et efficace. Elle fait partie des entreprises « phares » de notre portefeuille. Et c’est pourquoi, nous sommes particulièrement heureux de poursuivre l’aventure dans cette nouvelle phase de développement » complète.

Encadré

Des résultats positifs sur les cultures

Ombrea optimise les conditions climatiques de la plante pour réduire les besoins en eau, tout en augmentant les rendements agricoles et la qualité des récoltes.

Résultats obtenus sur la vigne et la pivoine* :

• Economie en eau : -30% d’économie d’eau en période estivale (pivoine)

• Augmentation de la qualité florale : 99% de fleurs de qualité supérieure et +17 % de rendement

• Limitation des conditions stressantes (stress thermique, hydrique et oxydatif)

• Une température du sol systématiquement moins élevée (-6°C à 10 cm pour les journées les plus chaudes)

• Diminution de la température au niveau des grappes (-2,2°C sous Ombrea en été)

*Études scientifiques menées avec des organismes indépendants ;

- sur la pivoine en partenariat avec l’Institut Technique de l’horticulture, Astredhor Méditerranée

- sur la vigne avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et la Société du Canal de Provence (SCP).