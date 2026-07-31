AO Solaire : sortir de lâ€™orniÃ¨re pour apaiser les inquiÃ©tudes

Vendredi 24 juillet, Daniel Bour, prÃ©sident dâ€™Enerplan le syndicat des professionnels du solaire, a successivement rencontrÃ© Laurent Kueny, Directeur de lâ€™Ã©nergie Ã la DGEC et Vincent Tejedor chef de pÃ´le au cabinet du Premier Ministre.Â Objectif de la rencontreÂ : en savoir plus sur le calendrier des futurs appels dâ€™offres purement solaires, grands oubliÃ©s des derniÃ¨res dÃ©clarations gouvernementales. Echos de ce rendez-vous Ã fort enjeu pour la filiÃ¨reÂ !

Â«Â Sur les AO solaires, il a montrÃ© de lâ€™ouverture et nous avons Ã©changÃ© Â autour de dâ€™ arguments rationnels et constructifs autour de la PPE et de 2027. Jâ€™espÃ¨re que les pouvoirs publics ont pris conscience de nos besoins de visibilitÃ© Â» reconnaÃ®t avec une pointe dâ€™espoir dâ€™espÃ©rance Daniel Bour. Le prÃ©sident dâ€™Enerplan et Jules Nyssen , prÃ©sident du SER, ont provoquÃ© cette rencontre dÃ©terminante avec Vincent Tejedor chef de pÃ´le au cabinet du Premier Ministre afin justement de rÃ©affirmer fortement la demande de visibilitÃ© du syndicat pour des volumes dÃ©diÃ©s au solaire photovoltaÃ¯que dÃ¨s cette fin dâ€™annÃ©e 2026, et avant lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle de 2027 afin dâ€™anticiper la pÃ©riode de flottement qui existera nÃ©cessairement en 2027 du fait des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales. Â« Nous avons demandÃ© le maintien de pÃ©riodes dÃ©diÃ©es strictement au solaire, dans le prolongement des AO sol et bÃ¢timent du premier semestre 2026.Â Nous avons ainsi soumis la demande dâ€™un troisiÃ¨me AO solaire, pour le Sol et le Batiment indÃ©pendant des AO neutres en fin dâ€™annÃ©e, avec une puissance supÃ©rieure au GW, avec la publication des rÃ©sultats le plus tÃ´t possible en 2027. Une requÃªte rÃ©aliste, suffisamment simple, dans la continuitÃ© des AO solaires rÃ©currents depuis des annÃ©es. Nous attendons beaucoup de ce rendez-vous et de ses effets possibles dÃ¨s la rentrÃ©e.Â Â» Pour Daniel Bour, cette dÃ©cision dâ€™un AO solaire fin 2026 serait en cohÃ©rence avec la PPE et avec le discours tenu par le premier ministre sur le sujet.

Â«Â De nombreux emplois diffus disparaissent dans lâ€™anonymat mÃ©diatiqueÂ Â»

De son cÃ´tÃ©, le syndicat Enerplan a bien conscience des problÃ¨mes budgÃ©taires mais aussi des difficultÃ©s actuelles liÃ©es au solaire avec les obligations vis-Ã -vis du rÃ©seau, la cloche solaire et les prix nÃ©gatifs. Â« Nous avons jouÃ© carte sur table. Rien nâ€™est simple. Pour boucler le budget 2027, le gouvernement demeure trÃ¨s prudent pour ce qui est de lancer des AO immÃ©diats et prÃ©fÃ¨re jouer le temps long Ã trois ou quatre ans. Reste que dans lâ€™immÃ©diat la filiÃ¨re souffre et de nombreux emplois diffus disparaissent dans lâ€™anonymat mÃ©diatique. Ce nâ€™est pas comparable Ã la fermeture dâ€™une usine comme Stellantis par exemple, largement relayÃ©e par les mÃ©dias. Mais en volume, la perte des emplois devient semaine aprÃ¨s semaine de plus en plus prÃ©occupante. Le manque de visibilitÃ© finit par coÃ»ter trÃ¨s cher Ã la filiÃ¨re Â». Une question cruciale pour des professionnels qui ne cachent plus leurs inquiÃ©tudesÂ ! Â Pas plus tard que hier, un collectif de dÃ©veloppeurs a signÃ© une tribune martelant que Â«Â le calendrier prÃ©visionnel actuel des appels dâ€™offres de la CRE revient Ã condamner Ã mort la filiÃ¨re du photovoltaÃ¯que sur bÃ¢timents, toitures et ombriÃ¨resÂ Â». Des mots forts qui dÃ©note lâ€™urgence de la situationÂ ! En effet, la proposition du gouvernement tendant Ã ne permettre au solaire de ne concourir que dans le cadre dâ€™appels dâ€™offres “neutre”, ne garantit en rien ni le respect des trajectoires de la PPE 3 ni la visibilitÃ© nÃ©cessaire Ã la filiÃ¨re et aux industriels. Et si le temps Ã©tait venu de profiter des appels dâ€™offres neutres pour pousser les batteries et le stockageÂ et poursuivre les engagements en matiÃ¨re de solaireÂ ! Â« La gÃ©nÃ©ralisation brutale des AO Â« neutres Â» crÃ©e un moratoire de fait sur le solaire sur bÃ¢timent Â Â» sâ€™angoissent les dÃ©veloppeurs. Il est urgent de sortir de lâ€™orniÃ¨reÂ !