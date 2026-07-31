CVE renforce sa stratÃ©gie solaire avec lâ€™appui de Macquarie Asset Management

CVE conclut une opÃ©ration de financement de 350 Mâ‚¬ avec Macquarie Asset Management pour accompagner le dÃ©veloppement de ses activitÃ©s solaires sur ses marchÃ©s clÃ©s. Un levier dÃ©terminant pour le dÃ©veloppementÂ !

CVE annonce la conclusion d’une opÃ©ration de financement de 350 millions d’euros, structurÃ©e avec Macquarie Asset Management, agissant comme prÃªteur unique et underwriter, au nom de ses clients institutionnels et de ses fonds sous gestion. Cette opÃ©ration marque une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement de l’activitÃ© solaire du Groupe et vient soutenir l’exÃ©cution de sa stratÃ©gie long terme.

Un financement au service des ambitions de CVE

S’appuyant sur un parc de plus d’1 GWc en exploitation et en construction, CVE poursuit le dÃ©ploiement de son activitÃ© solaire en France et Ã lâ€™international. La dette levÃ©e avec Macquarie Asset Management adresse un double objectif : accompagner le financement de cette trajectoire de dÃ©veloppement tout en optimisant la structure financiÃ¨re du Groupe. Elle renforce ainsi les capacitÃ©s d’investissement de CVE et lui donne les moyens de dÃ©velopper son portefeuille dans un cadre financier durable et robuste. Â« Nous sommes ravis de proposer Ã CVE une solution de financement sur mesure afin de soutenir ses ambitieux projets de croissance. Ce financement contribuera Ã simplifier la structure financiÃ¨re de la sociÃ©tÃ©, et Ã soutenir sa croissance en supportant le dÃ©ploiement dâ€™actifs favorisant la transition Ã©nergÃ©tique Â» souligne Thibault Sauvage, Managing Director, Macquarie Asset Management.

Une reconnaissance de la soliditÃ© du modÃ¨le CVE

Au-delÃ de son aspect financier, cette opÃ©ration de financement tÃ©moigne de la soliditÃ© de la stratÃ©gie de CVE, de la qualitÃ© de ses actifs et de son savoir-faire sur l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur : dÃ©veloppement, financement, construction, exploitation et valorisation de l’Ã©nergie. Â« Cette opÃ©ration constitue une Ã©tape importante pour CVE. Elle renforce durablement la soliditÃ© financiÃ¨re du Groupe et nous donne les moyens de poursuivre l’exÃ©cution de notre feuille de route avec la discipline, l’exigence et la vision de long terme qui guident notre dÃ©veloppement depuis plus de seize ans Â» ajoute Kamil Beffa, Directeur gÃ©nÃ©ral de CVE.

Un producteur industriel de nouvelle gÃ©nÃ©ration

Dans un marchÃ© des Ã©nergies renouvelables en pleine transformation, la crÃ©ation de valeur ne repose plus uniquement sur la capacitÃ© Ã produire de l’Ã©lectricitÃ©. Elle dÃ©pend dÃ©sormais de la capacitÃ© Ã produire un Ã©lectron compÃ©titif, pilotable et intelligemment valorisÃ©, en rÃ©ponse aux nouveaux Ã©quilibres des marchÃ©s. Fort de son modÃ¨le intÃ©grÃ©, CVE s’affirme comme un producteur industriel maÃ®trisant l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur, de la conception des projets jusqu’Ã la commercialisation de l’Ã©lectricitÃ© produite. Cette approche lui permet d’optimiser la performance de ses actifs, d’intÃ©grer les nouveaux leviers de flexibilitÃ© et d’offrir Ã ses clients une Ã©nergie compÃ©titive et adaptÃ©e Ã leurs besoins.

Â«Â Conjuguer excellence industrielle, discipline financiÃ¨re et capacitÃ© d’innovationÂ Â»

Cette opÃ©ration de financement accompagne cette Ã©volution stratÃ©gique et donne au Groupe les moyens de poursuivre le dÃ©veloppement d’un portefeuille d’actifs performant, rÃ©silient et crÃ©ateur de valeur sur le long terme. Â« Les conditions de marchÃ© Ã©voluent rapidement et exigent des producteurs qu’ils conjuguent excellence industrielle, discipline financiÃ¨re et capacitÃ© d’innovation. Cette opÃ©ration renforce notre capacitÃ© d’investissement et nous permet de poursuivre notre stratÃ©gie avec exigence, en dÃ©veloppant un portefeuille d’actifs performant et crÃ©ateur de valeur sur le long terme Â» conclut Marion Henriet, Directrice gÃ©nÃ©rale dÃ©lÃ©guÃ©e de CVE.