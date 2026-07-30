Reportage / ETN pour le système EOflex : entre Electrione et Innotec, ça colle

C’est l’histoire d’une rencontre à trois, entre un installateur photovoltaïcien ingénieux et créatif, un expert de la fabrication des produits plastique et un spécialiste européen de la colle. Cette union de talent et de savoir-faire a permis la création d’EOflex, un équipement d’intégration de modules photovoltaïques ultra-léger sous ETN, qui ouvre le champ des possibles à la solarisation de millions de mètres carrés de toitures plates orphelines de ce type de solutions. Une vraie innovation simple mais disruptive !

Ronald Riahi, ingénieur électronicien et installateur photovoltaïcien depuis 2013, et Christophe Barreau, designer expert dans la fabrication de produits plastiques dans l’automobile, se sont rencontrés lors d’une installation d’un système photovoltaïque chez un client commun.

« Notre ambition est de permettre à nos clients d’installer des systèmes photovoltaïques sur absolument tous les types de toitures qu’ils désirent »

À la suite d’une longue conversation sur le lent déploiement des énergies renouvelables, ils ont constaté que beaucoup de toitures n’étaient malheureusement pas exploitables par des systèmes utilisant des panneaux classiques « cadrés et lourds » et que ceux utilisant des panneaux « souples et légers » se fixaient de manière incompatible avec la sécurité, la rentabilité et le respect des normes françaises en matière d’assurance décennale. « Coller un panneau à même la membrane bitumineuse d’une ancienne toiture terrasse inclinée à 2°, pose de nombreuses problématiques. D’évacuation de l’eau déjà. Les eaux de pluie stagnent deviennent souvent boueuses et altèrent le bon rendement des panneaux. La baisse de rendement parlons-en, avec l’absence de ventilation et des températures qui peuvent monter jusqu’ à 80°C. Sans oublier le risque incendie avec les modules greffés à la toiture potentiellement soumis à des hot spots ». Forts de ce constat Ronald Riahi, le CEO, et Christophe Barreau, le CTO, ont créé ensemble Electrione, Électryone vous savez, la fille de Hélios, le dieu du soleil chez les Grecs. « Notre ambition est de permettre à nos clients d’installer des systèmes photovoltaïques sur absolument tous les types de toitures qu’ils désirent, en respectant le plus haut niveau de sécurité qu’imposent les normes les plus exigeantes au monde, celles de la France » clament-ils à l’unisson.

« Son inclinaison à 8° facilite le nettoyage et optimise la ventilation via la fameuse lame d’air »

Et le potentiel est immense à l’heure où il devient compliqué de trouver des espaces à solariser notamment sous l’effet de la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette). Aujourd’hui et sur étanchéité de Classe B, le marché n’existe simplement pas. Ronald Rihani a recensé près de 17 millions de m² de grandes toitures terrasses en capacité d’être solarisées grâce l’innovation EOflex et sa colle Innotec désormais dotée d’un ETN (Sud-Est Prévention) couplée avec les modules légers SUNMAN, GoodWe et très bientôt Serapp, filiale ou marque associée au géant photovoltaïque chinois Seraphim qui propose des gammes de panneaux solaires ultralégers et flexibles (comme les séries SAT-200 ou SAT-220), idéaux pour les toitures à faible capacité de charge. « Les avantages de d’EOflex sont nombreux. Son inclinaison à 8° facilite grandement l’autonettoyage et réduit considérablement la maintenance. EOflex optimise la respiration et la ventilation via la fameuse lame d’air avec toutes les conséquences positives que cela entraîne : des écarts considérables de performances et de rentabilité et une amélioration plus que substantielle de la durée de vie des panneaux. Alors oui notre système est deux fois plus cher qu’une pose conventionnelle à même la membrane bitumineuse mais sur un système de grande ampleur de plusieurs MW les gains pourraient se compter en centaines de milliers d’euros le temps de la vie de l’installation. La garantie du système a été fixée à 20 ans » assure Ronald Rihani.

« Nous réalisons des tests sur 100% des installations »

Mais tout cela n’aurait pas été possible sans le partenariat technologique avec Laurent Favier et le groupe Innotec. L’ETN qui a été délivrée l’a été sur le système global structure EOflex plus colle. La force d’Innotec : « Nous réalisons des tests sur 100% des installations sur une durée de neuf semaines. J’accompagne toujours mes clients sur le terrain. Pour chaque projet, je monte sur le toit pour valider le collage via notre fameux Quik Knife test. Tout cela est hyper carré, validé avec l’INES. L’assureur Generali (voir encadré) admet même qu’il s’agit là d’un des ETN les plus solides du catalogue. C’est bon pour la confiance » se réjouit Laurent Favier. Nous sommes d’ailleurs allés à sa rencontre sur la toiture terrasse du SIDS de Perpignan qui aimerait installer une nouvelle installation solaire PV pour un projet d’ACC sur sa toiture plate. Résultat du test : concluant. Le client est en réflexion. La solution EOflex est aujourd’hui distribuée par la société Enecsol qui croit au produit et le soutient avec ardeur et détermination. Aujourd’hui Electrione compte moins d’une dizaine de salariés et prospecte tous azimuts. « Notre objectif est de convaincre les gens de la solution. Nous avons beaucoup de projets sur la table. Nous devons maintenant faire décoller les commandes. Dans le contexte actuel, c’est assez long. Il faut avoir les reins solides pour tenir et travailler intelligemment. De mon côté, avec ma casquette d’installateur, j’ai réalisé un projet de 350 kWc en ACC sur plusieurs bâtiments. Un an pour monter une PMO avant le raccordement, il faut avouer que c’est un peu désespérant » soupire Ronald Riahi. Et l’on se met à rêver d’une alliance entre Electrione et le fabricant français Heliup de modules légers pour un système 100% français ! Mais c’est une autre histoire… sans parole pour l’instant.

Encadré

Le point de vue de l’assureur Generali

« En tant qu’assureur du fabricant Electrione, nous proposons une solution dédiée aux professionnels qui utilisent leurs supports pour panneaux solaires. Notre objectif : sécuriser l’activité et simplifier l’accès à l’assurance, avec des garanties adaptées aux spécificités techniques du procédé. Les poseurs utilisant le système Electrione, peuvent bénéficier d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Assurance Décennale auprès d’une agence Generali. Pourquoi passer par nous ? : connaissance du procédé Electrione, cohérence entre fabricant et poseur, étude facilitée et plus rapide des dossiers et solutions adaptées aux installations photovoltaïques » indique Farid Midey, agent général Generali.

Pièces à fournir pour une étude : attestation d’assurance de l’année en cours, N et N-2, relevé d’informations sur les 5 dernières années datant de moins de 3 mois, Kbis, nombre de salariés RIB, certification “QualiPV36”, et toutes qualifications complémentaires utiles. Sans oublier les chiffres d’affaires HT des 3 dernières années et la liste des procédés utilisés et leurs ETN / ATEC / ATEX.