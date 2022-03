5e UniversitÃ© de l’autoconsommation photovoltaÃ¯que : RÃ©servez votre agenda et contribuez Ã  l’Ã©vÃ¨nement !

Enerplan invite les professionnels de la filière solaire et tous ceux qui sont intéressés par le sujet solaire à réserver dans leur agenda les 20 et 21 septembre 2022, date à laquelle se déroulera la 5e Université dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque, à l’espace Saint-Martin, à Paris. Avec la crise énergétique que subit la France, l’autoconsommation PV va devenir un pilier de la souveraineté nationale qui permet de s’affranchir en partie de la folle envolée des prix sur le marché. Cet évènement vise à accélérer fortement son développement, partout et pour tous, pour de nombreux usages.

Pour cette 5e édition, Enerplan espère une forte participation en présentiel, afin de profiter de moments d’échanges et de convivialité avec l’ensemble des participants. Il sera également possible de suivre l’évènement à distance. Comme l’an passé, l’événement se déroulera sur deux jours, avec la première journée en plénière pour aborder des thématiques prospectives et la deuxième journée consacrée à des thématiques opérationnelles.

20 septembre : PLÉNIÈRE

La première journée en plénière sera organisée autour de tables rondes pour aborder des thématiques prospectives : évolution du marché / à la crise énergétique et la réglementation ; couplage PV et électromobilité ; communautés locales d’énergie ; le stockage ; les retours d’expérience de bénéficiaires.

21 septembre : SESSIONS INTERACTIVES

La deuxième journée sera consacrée à des sessions sur des thématiques opérationnelles, orientées “métiers” et “bénéficiaires”.

6 sessions d’une heure maximum seront organisées, avec intervention d’un duo ou trio d’experts suivie de questions et réponses avec les participants.

Vous avez des suggestions à faire sur le programme ou souhaitez proposer le nom d’un intervenant à Enerplan? Vous souhaitez devenir sponsor de l’événement et y intervenir ?

www.universite-autoconsopv.fr