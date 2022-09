DÃ®ner caritatif SOL SOLIDAIRE : 1Ã¨re Ã©dition le 20 septembre Ã  Paris en prÃ©sence dâ€™Amelle Chahbi et Jean-Pascal Zadi

La première édition du dîner caritatif de SOL SOLIDAIRE aura lieu en marge de l’Université de l’autoconsommation organisée par le syndicat Enerplan, le 20 septembre prochain à partir de 18h30 au restaurant Zango, 15 Rue du Cygne, dans le premier arrondissement parisien.

Le cocktail dînatoire ouvert par André Joffre, président de SOL SOLIDAIRE, sera l’occasion de mobiliser les acteurs de la filière solaire autour d’une initiative plus que jamais vitale pour les ménages les plus démunis. L’autoconsommation collective représente un formidable outil pour aider à accéder à une électricité verte, locale et abordable. La vocation de SOL SOLIDAIRE est de faire levier pour développer cette pratique dans le secteur du logement social.

Cette soirée caritative permettra aux mécènes de l’opération de témoigner de leur engagement et aux maîtres d’ouvrage, essentiellement des bailleurs sociaux, de présenter des projets d’autoconsommation financés par l’association. Avec à la clé de substantielles baisses des factures d’énergie pour les locataires à l’heure d’une flambée des prix sans précédent attendue pour la période hivernale.

L’actrice comédienne, auteur de théâtre et réalisatrice Amelle Chahbi et l’acteur réalisateur césarisé Jean-Pascal Zadi, parrains et ambassadeurs de l’association seront présents pour l’événement. Ils viendront expliquer le pourquoi de leur soutien à cette cause qu’est la précarité énergétique qui touche des millions de personnes en France et dégrade considérablement la qualité de vie des familles les plus pauvres. Avec beaucoup d’émotions !

L’inscription sera de 100 € par personne hors invitations gratuites prévues dans le cadre des conventions de mécénat. Les recettes de la soirée seront affectées au compte de mécénat de l’association, pour servir dans leur intégralité au financement des projets soutenus par SOL SOLIDAIRE.

SOL SOLIDAIRE compte sur vous…

