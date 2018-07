Anne-Marie PEREZ, nouvelle directrice gÃ©nÃ©rale du PÃ´le Capenegries

Le pôle de Compétitivité CAPENERGIES annonce la prise de fonction d’Anne-Marie PEREZ au poste de Directrice Générale. Portrait !

Anne-Marie PEREZ, exerce depuis 33 ans, des responsabilités opérationnelles ou fonctionnelles dans différentes activités du groupe EDF (distribution, nucléaire, commerce, RH, services partagés), en France et en Argentine.

Très tôt, elle s’implique dans la transformation de l’entreprise à travers un regard résolument innovant, ce qui sera le fil rouge de son parcours. Elle ouvre notamment la première agence commerciale PME-PMI dans le sud-ouest et crée la direction de la coordination à la Production Nucléaire. A la tête de la direction marketing France, Entreprises et Collectivités Locales, elle lance les premières offres de services d’efficacité énergétique et contribue à la création de la filiale Optimal Solutions. Aujourd’hui, elle quitte sa fonction de DRH déléguée chez Enedis Grand Sud, où elle s’est particulièrement investie sur la préparation des compétences de demain, afin de prendre la Direction du Pôle Capenergies. Un nouveau challenge fusionnant les thèmes conducteurs de son parcours : l’innovation, les systèmes énergétiques, et la compétitivité.