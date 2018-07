Les solutions ChappÃ©e De Dietrich prÃ©sentÃ©es dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales

LE HUB Chappée De Dietrich Expertises et Solutions a organisé le 3 juillet dernier un Grand Rex à Canet en Roussillon dans les Pyrénées-Orientales, au sein du Domaine viticole Lafage, sur le thème des « solutions de production d’Eau Chaude Sanitaire à condensation optimisée et le traitement de l’eau ». Une vingtaine de professionnels du secteur ont suivi avec attention ce séminaire au cours duquel ont été présenté la « solution ECS à condensation collective », par un expert technique Chappée – De Dietrich, ainsi qu’une intervention du partenaire BWT sur le traitement de l’eau et la protection des réseaux. Des retours d’expérience par les sociétés Cegelec et Tecsol ont également enrichi le programme. Avant une délicieuse dégustation avec modération s’entend !

