Sortie franÃ§aise dâ€™un onduleur hybride signÃ© Goodwe : le BAT112

GoodWe lance en France une solution onduleur hybride et stockage Li-ion de 112 kWh pour accompagner les agriculteurs, industriels et développeurs dans le marché grandissant de l’autoconsommation C&I

GoodWe lance sa nouvelle solution de stockage pour les applications commerciales et industrielles (C&I). Le BAT112 offre une capacité de stockage de 112,6 kWh avec un taux de charge continu de 0,9C et un taux de décharge de 1,1C. Associé à l’onduleur hybride ET de GoodWe, ce système assure un stockage efficace, l’écrêtage des pics de consommation et une gestion optimisée de la charge.

« Un besoin urgent de résilience énergétique »

Le BAT112 constitue une solution flexible et évolutive, permettant jusqu’à 4 batteries en parallèle pour une capacité système pouvant atteindre 450 kWh avec un onduleur hybride ET40/50kW. Pour des besoins encore plus importants, jusqu’à 10 onduleurs hybrides peuvent fonctionner en parallèle avec le contrôleur intelligent SEC3000C, pour atteindre une puissance de 500 kW et une capacité de 4,5 MWh. « Les entreprises sont confrontées à une hausse du coût de l’électricité, à un besoin urgent de résilience énergétique et à des objectifs ambitieux de décarbonation. Le système BAT112 répond parfaitement à ces défis, en permettant aux entreprises de réduire leurs frais liés aux pointes de consommation, de maximiser leur autoconsommation solaire et de garantir la continuité des opérations lors de coupures réseau », explique Jie Zhang, Directeur Général de GoodWe Europe GmbH. « Cette solution n’est pas seulement un moyen de protection, c’est un choix stratégique, et nous accompagnerons nos clients pour qu’ils tirent le meilleur parti de leur investissement. » Les cellules de batterie LiFePO4 de haute qualité garantissent une grande stabilité cyclique, et un système CVC intégré permet le refroidissement, le chauffage et la déshumidification, assurant des conditions idéales. Avec une garantie de 6000 cycles à 90 % de profondeur de décharge (DOD) et 70 % de capacité à 10ans, le BAT112 est parfaitement adapté aux applications industrielles exigeantes.

Une garantie produit de 5 ans et une garantie de performance de dix ans

Le concept de sécurité multi-couches commence au niveau de la chimie, avec la sélection de cellules de marques premium, une protection électrique complète (court-circuit, surintensité, foudre) et une surveillance de l’isolation. L’armoire de batterie peut être installée en intérieur ou extérieur, même dans des environnements difficiles, avec une résistance à la corrosion classée C4 ou en option C5-M, ainsi qu’un indice de protection IP55. En cas d’urgence, un système d’extinction d’incendie à aérosol, au niveau du pack et de l’armoire, peut être activé par un système redondant intégrant détecteurs de fumée, de température et thermistance. GoodWe propose une garantie produit de 5 ans et une garantie de performance de dix ans (conditions applicables) pour le BAT112. Grâce à la qualité élevée des composants, le système peut rester entreposé pendant un an sans maintenance, sans risque de dégradation des batteries. « Ces nouvelles solutions onduleurs + stockage, avec le support des équipes techniques locales et la compatibilité avec les fournisseurs d’EMS, permettront d’accompagner les installateurs et développeurs dans leurs nouveaux modèles d’affaires, dans un contexte de forte baisse attendue du segment S21 avec onduleurs PV seuls » conclut Gilles Lemagnen, Country Manager France.

Encadré

GoodWe nommé fabricant d’onduleurs de puissance Tier 1 par BloombergNEF pour le deuxième trimestre 2025



Pour le deuxième trimestre 2025, GoodWe a été désigné comme fabricant mondial d’onduleurs de puissance de niveau Tier 1 par BloombergNEF (BNEF), poursuivant ainsi son engagement à fournir des solutions fiables et performantes au marché mondial de l’énergie propre. Ce classement Tier 1 souligne la forte bancabilité de GoodWe, illustrée par sa participation à des projets financés par de grandes institutions financières. « Cette reconnaissance confirme notre rôle de partenaire de confiance dans la transition énergétique mondiale », a déclaré Yingge Wang, vice-président de GoodWe. « Forts de plus de dix ans d’expertise dans les énergies renouvelables, nous offrons à nos clients des produits fiables et une valeur durable. »