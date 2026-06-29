Paris solaire : premières mises en service du projet de 12 centrales solaires sur des bâtiments municipaux parisiens

Enercitif annonce la mise en service des deux premières centrales solaires du projet de 12 installations sur des bâtiments municipaux, dans le cadre du programme « Energieculteurs » de la Ville de Paris. Enercitif propose, en priorité aux résidents parisiens, de devenir membre de ce projet coopératif, en participant à une nouvelle levée de fonds citoyenne, dont l’objectif est fixé à 30 000 €.

La canicule a secoué Paris et ses habitants. Paris brisé, Paris martyrisé par ces chaleurs intenses. Il est de temps d’agir pour libérer Paris de ces épisodes. Les énergies renouvelables font partie de la solution. Depuis hier, les panneaux solaires installés sur leurs toits alimentent en électricité renouvelable et locale l’école Jongkind (15ème arrondissement) et le collège Pierre Mendès-France (20ème arrondissement). D’une puissance respective de 21 et 113 kWc, ce sont près de 600 panneaux solaires qui produiront chaque année environ 130 MWh pour les deux établissements et des bâtiments municipaux voisins. Ce sont les premières concrétisations d’un projet engagé voilà plus de trois ans.

Le portefeuille de toitures solaires

Dans le cadre de son programme « Energieculteurs », inscrit dans les objectifs de développement des énergies renouvelables du Plan Climat, la Ville de Paris a lancé en janvier 2023 un appel d’offres pour 12 installations solaires. Enercitif en a été désignée lauréate en juillet 2024. Détentrice d’une concession de services, Enercitif est responsable du financement de l’opération, du pilotage de la construction des installations avec des entreprises franciliennes et de l’exploitation pendant 15 ans. Au terme de cette période, les centrales solaires seront remises à la Ville de Paris, qui continuera à les exploiter pendant encore au moins 15 années. Les projets comptent au total près de 4 000 m² de panneaux solaires installés sur les toitures de 12 bâtiments municipaux parisiens : écoles, collèges, centres sportifs… D’une puissance de 770 kWc en cumulé, les centrales solaires produiront pendant plus de trente ans une électricité décarbonée, consommée directement par les établissements concernés et plusieurs autres bâtiments municipaux proches, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective patrimoniale. Cela permettra d’éviter l’émission d’environ 270 tonnes de CO2 sur toute la durée d’exploitation. Le financement du projet, d’un montant de 1,3 M€, s’appuie sur l’investissement citoyen, un cofinancement de la Métropole du Grand Paris, et est complété par un emprunt bancaire auprès de la Nef, banque éthique.

Devenir acteur de la transition énergétique de sa ville

A l’occasion de ce projet, la coopérative citoyenne propose à toutes celles et ceux qui le souhaitent, de rejoindre la dynamique : en prenant une ou plusieurs parts, chacun et chacune peut devenir actionnaire de la SAS à gouvernance coopérative Enercitif et coproducteur d’énergie renouvelable. Cet investissement citoyen permet aux Parisiens d’agir à la fois pour la planète et pour leur quartier, avec l’assurance que chaque voix compte, puisque le principe coopératif “une personne = une voix” régit les décisions de la société. Il est possible de participer au financement du projet à partir de 100 € (10 € pour les étudiants et titulaires de minima sociaux), en souscrivant directement sur le site https://enercitif.org/. Pour Gilles Wintrebert et Patrick Gèze, co-présidents d’Enercitif : « Nous sommes heureux de ces nouvelles réalisations, car face à l’urgence climatique, chaque jour plus criante, l’inaction n’est plus possible. Chacun peut agir dès maintenant grâce à deux leviers : la sobriété et les énergies renouvelables. Enercitif appelle les habitants de Paris et des environs à la rejoindre pour participer concrètement à ce défi. »

Quid d’Enercitif ?

Créée en 2016, Enercitif bénéficie d’un savoir-faire en matière de développement de centrales solaires en milieu urbain, tout autant que de mobilisation des citoyens dans des projets de transition énergétique. Enercitif exploite déjà 16 centrales (dont 9 sur du bâti de la Ville de Paris) et regroupe 425 citoyens, qui ont mobilisé leur épargne pour devenir collectivement coproducteurs d’énergie renouvelable. Avec ce nouveau projet, la coopérative va quasiment doubler sa puissance installée (actuellement 830 kWc cumulés).