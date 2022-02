Chauffage en hiver exclusivement avec l’Ã©nergie solaire sur le toit, câ€™est possible avec la technologie picea

Près d’un cinquième de toutes les émissions de carbone en Allemagne sont générées par le chauffage dans la construction. Le gouvernement allemand a donc annoncé qu’à partir de 2025, chaque nouvelle installation de système de chauffage devrait être alimentée par au moins 65 % d’énergie renouvelable. Avec picea, HPS Home Power Solutions relève le défi…

D’ici 2030 en Allemagne, 50 % de la production de chaleur devra être climatiquement neutre. Cela signifie que le secteur du bâtiment a une énorme quantité de travail à réaliser. Il existe actuellement très peu de solutions sur le marché capables d’atteindre ces objectifs.

Indépendance énergétique

Une technologie est pourtant susceptible de relever le défi : picea, le premier système de stockage d’électricité à l’année au monde pour les bâtiments, qui fonctionne avec une pompe à chaleur et un système solaire pour générer du chauffage à partir d’énergies renouvelables et ainsi éviter les émissions de dioxyde de carbone. “Il n’existe pas de solution de chauffage électrique comparable pour les bâtiments existants et neufs sur le marché qui peut rivaliser en termes d’indépendance énergétique et de réduction des émissions de carbone », déclare Zeyad AbulElla, cofondateur et directeur général de HPS Home Power Solutions. « Grâce à notre système de stockage d’électricité à l’année, l’électricité solaire excédentaire de l’été est en capacité de faire fonctionner une pompe à chaleur en hiver. Pour la première fois, il est donc possible de chauffer de nouveaux bâtiments qui sont particulièrement économes en énergie entièrement avec des énergies renouvelables. Cette solution protège l’environnement tout en protégeant les consommateurs de la hausse des prix de l’énergie et en augmentant leur sécurité d’approvisionnement.”

Comment fonctionne le système picea avec une pompe à chaleur et un panneau solaire ?

Le système de stockage d’électricité picea stocke l’électricité solaire excédentaire de l’été sous la forme d’hydrogène pour l’hiver. L’hiver venu, l’hydrogène est mis à la disposition du bâtiment sous forme d’électricité et de chaleur. picea fournit l’électricité pour la pompe à chaleur. Il utilise également la chaleur du procédé pour couvrir directement une partie des besoins en chaleur, ce qui contribue à réduire l’énergie globale de consommation du chauffage. La solution combinée pompe à chaleur et picea offre une chaleur sans émission pour les nouveaux bâtiments ou les bâtiments existants. La combinaison picea, pompe à chaleur et système solaire peut fournir l’ensemble des besoins en chaleur d’une maison moderne à empreinte carbone zéro. “Le trinôme stockage d’électricité à l’année, de la pompe à chaleur et du système solaire picea, qui a déjà qui a fait ses preuves dans de nombreux bâtiments, est une belle opportunité pour passer au chauffage renouvelable », dit Abul-Ella. “Chez HPS, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients picea une solution efficace pour combler le déficit d’énergie solaire en hiver. Il s’agit d’une contribution importante à la réalisation du changement climatique cibles avec une technologie innovante en provenance d’Allemagne.”