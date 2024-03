Analyse dâ€™Enerdata : Ã©volutions des principales entreprises de production dâ€™Ã©lectricitÃ© (GenCos) dans le monde

Quentin Bchini, chef de projet chez Enerdata, bureau d’études spécialisé dans le secteur de l’énergie et de son impact sur le climat, analyse les évolutions observées chez les principales entreprises de production d’électricité (GenCos) dans le monde dans la perspective d’atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris.

Pour cette analyse, Enerdata s’est appuyée sur les données issues de sa base de données Power Plant Tracker, qui couvre plus de 60 des plus grandes entreprises de production d’électricité au monde. L’analyse présentée ci-dessous sera complétée et détaillée avec les tendances 2023 lors d’un webinaire qui se tiendra cet été. Parmi les tendances, on observe notamment une domination de la Chine sur le marché, avec des progrès en matière de climat qui restent assez limités :

Fin 2022, 6 des 7 plus grandes GenCos au niveau mondial étaient des entreprises chinoises (CEIC, China Huaneng, SPIC, China Huadian, China Datang et China Three Gorges). Elles ont contribué à environ 40 % de la capacité totale du pays.

Selon ses Contributions déterminées au plan national (NDC) actualisés pour 2021, la Chine prévoit d'atteindre le pic de ses émissions de CO2 avant 2030 et parvenir à la neutralité carbone avant 2060.

Depuis 2015, ces 6 GenCos chinoises ont mis en service 294 GW supplémentaires de sources d’énergie renouvelables, soit 4 fois plus que les entreprises européennes. Cependant, elles ont également continué à investir dans des capacités de production d’énergie fossile (+193 GW). En conséquence, le mix de capacité combiné de ces entreprises reste fortement dépendant des combustibles fossiles (67%), suivi par l’hydroélectricité (19%), l’éolien (10%), le solaire (2,5%) et le nucléaire (1%).

L’Europe a quant à elle mis l’accent sur le développement des énergies renouvelables :

Le secteur de l’ énergie est actuellement responsable de plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE .

. L’UE a pour objectif d’avoir une consommation finale d’énergie qui provienne au minimum à 42,5 % de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030 , avec pour perspective : l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050.

Fin 2022, 13 grandes entreprises européennes de production d'électricité représentaient environ 39 % de cette capacité. Parmi elles, 9 entreprises ont commencé à se retirer progressivement de la production thermique (-72 GW depuis 2015, dont 47 GW de charbon) tout en se concentrant sur le développement de l'éolien et du solaire (+64 GW).

Depuis plus de 30 ans Enerdata se spécialise dans l’analyse et la prévision des enjeux énergétiques et climatiques, à différentes échelles géographiques (monde, pays ou région) et à différents niveaux économiques et sectoriels afin d’aider entreprises, investisseurs et autorités publiques du monde entier à définir leurs politiques, leurs stratégies et leurs plans de développement.