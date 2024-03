Avis de consultation de la Chambre dâ€™agriculture de Normandie : en quÃªte dâ€™installateurs de solutions PV

Dans le cadre de son activité photovoltaïque, la Chambre d’agriculture de Normandie lance un appel à candidatures afin de sélectionner un partenaire installateur de solutions photovoltaïques en revente totale et autoconsommation pour des entreprises agricoles « investisseuses ». Cette consultation a débuté le 6 mars 2024 et se clôturera le 5 avril 2024 à 17 h. Le cahier des charges et le règlement de consultation peuvent vous être transmis. La demande est à réaliser auprès de Charlotte Gardon – charlotte.gardon@normandie.chambagri.fr