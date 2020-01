Analyse de cycle de vie, quel est le bilan écologique de la solution Comwatt pour l’autoconsommation ?

A l’heure du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, il devient essentiel que chaque consommateur fasse les bons choix. En effet le consommateur dispose d’un pouvoir qu’il sous estime souvent et qui lui donne la possibilité de choisir parmi l’océan de possibilités, les objets les plus vertueux. C’est pour cette raison que Comwatt en partenariat avec l’ADEME & CCI Occitanie a confié à des cabinets indépendants, la société Neutreo, la société Codde et greenIT.fr, le soin de réaliser une ACV (Analyse de Cycle de Vie) dont voici les principaux enseignements.

Analyse de Cycle de Vie de l’autoconsommation : pourquoi est ce si important ? Comme pour les climato sceptiques, certains auteurs en manque de reconnaissance, sortent des livres et font les stars sur les plateaux de TV (Comme Guillaume Pitron, et son livre La Guerre des Métaux Rares) pour nous expliquer que les énergies renouvelables sont plus polluantes que le gaz, le charbon et le nucléaire et que la transition énergétique est une impasse. Nous savons tous qu’ils se trompent, mais comment leur opposer des études documentées ? C’est l’objectif de cet ACV. La technologie a toujours un impact sur l’environnement. Le digital est souvent pointé du doigt, souvent à juste titre, comme ayant un impact négatif sur l’environnement. En matière de technologies qui permettent de réduire notre impact sur l’environnement, il est essentiel de mesurer les avantages et inconvénients, afin de savoir si la technologie peut avoir un bilan global positif.

La méthode employée

L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode d’évaluation standardisée (ISO 14040 et 14044) permettant de réaliser une évaluation environnementale multicritères et multi-étapes d’un système (produit, service, entreprise et processus) sur l’ensemble de son cycle de vie. Son objectif est de connaître et de pouvoir comparer les impacts environnementaux d’un système tout au long de son cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières nécessaires à sa fabrication jusqu’à son traitement en fin de vie (mise en décharge, recyclage, etc.), en passant par ses phases d’utilisation, de maintenance et de transport.

Sur la base de l’étude complète d’une famille qui passe à l’autoconsommation, l’ACV consiste à comparer 2 situations :

1) Ne rien changer et continuer à consommer comme avant l’énergie du réseau

2) Passer à l’autoconsommation, piloter sa consommation avec Comwatt et réduire ainsi sa facture de 30 à 70%

Les 4 dimensions analysées :

Quel sont les émission de gaz à effet de serre lors de la fabrication et l’utilisation de ce système ?

Quelle quantité d’eau pour fabriquer ce système ?

L’énergie nécessaire à fabriquer la solution Comwatt est-elle remboursée par les réductions de la facture ?

Quelle quantité de ressource faut-il puiser dans le sol pour construire un tel système ?

Sur chacune de ces 4 dimensions, chaque élément du kit est passé à la loupe :

Utilisation des terminaux (smartphone, ordinateur, tablette, box, objets connectés, etc..)

Utilisation des data-center et d’internet.

Des résultats probants

D’après l’étude, nous pouvons en déduire que l’utilisation des terminaux est la phase du cycle de vie la plus impactant. Si la réduction de la consommation d’énergie est trop faible, l’investissement initial n’est jamais amortit. L’étude démontre qu’un foyer devra au minimum économiser 78,6 kWh d’électricité par an pour que la balance environnementale soit positive sur au moins un des indicateurs étudiés (à savoir la consommation d’énergie primaire). En économisant 132 kWh sur une année, la balance environnementale sera également positive sur le réchauffement climatique et la consommation d’eau. La balance environnementale sur l’épuisement des ressources naturelles sera quant à elle plus difficile à atteindre car une économie de 960 kWh sera nécessaire.

La consommation électrique moyenne annuelle d’un foyer français est de 4 710 kWh . Actuellement, Comwatt constate sur son parc actuel (18 000 sites équipés) que la box Energie permet d’économiser entre 30 et 70% de la consommation, ce qui fait une économie annuelle moyenne entre 1 400 à 3 297 kWh. Ce qui permet de confirmer que dans l’immense majorité des projets, l’impact de la solution d’autoconsommation avec Comwatt a un impact positif sur l’environnement.

<a href=”http://drive.google.com/file/d/13tENy9nSAQO8uQ4eP9-99EBVbAdxhJl7/view“>Voir le rapport…</a>