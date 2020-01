Les collectivitÃ©s territoriales Landaises sâ€™impliquent dans le financement du futur parc photovoltaÃ¯que de MÃ©zos (40)

Mercredi 15 janvier à 11h à la mairie de Mézos, les collectivités territoriales Landaises et la société VALOREM finaliseront leur participation commune au financement des projets photovoltaïques MEZOS ÉNERGIES et PINVERT ÉNERGIES.

VALOREM très actif dans le financement participatif

Développé depuis 2015 par VALOREM, le projet dispose de toutes les autorisations nécessaires à sa construction. En février 2018, le projet a été retenu par le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire dans le cadre des appels d’offres photovoltaïques, lui permettant de bénéficier d’un complément de rémunération sur la vente de l’électricité produite. Dans le cadre de cet appel d’offres, VALOREM s’est engagé à ouvrir le projet des sociétés MEZOS ENERGIES et PINVERT ÉNERGIES au financement local participatif, privé et/ou public. Cette participation locale favorise le recours à un financement en circuit court et permettra des retombées économiques directes pour le territoire et ses habitants, en complément de la fiscalité due aux collectivités locales durant l’exploitation du parc (estimées à plus de 350 000 € par an). Avec plus de 10 millions d’euros levés auprès de particuliers et de collectivités, VALOREM confirme une nouvelle fois sa position de leader dans le financement participatif des énergies renouvelables, solidaire et populaire. Le parc photovoltaïque de Mézos sera le plus grand parc de son portefeuille de projets solaires.

Des structures publiques s’impliquent dans le financement

Les collectivités territoriales landaises témoignent une fois de plus de leur soutien aux énergies renouvelables en participant au financement du futur parc photovoltaïque de Mézos. La SEM 24 Périgord Energies, la SEM Enerlandes, la commune d’Escource et la société Activent investiront un montant total de 2 050 000 €. Concrètement, la répartition est la suivante :

La SEM 24 Périgord Energies, filiale du syndicat départemental d’énergies SDE 24, dont sont également actionnaires SERGIES (la SEM historique de la Vienne) et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente Périgord : 1 000 000 €

La SEM Enerlandes, qui a pour vocation d’appuyer le développement des énergies renouvelables dans le département des Landes : 200 000 €.

La commune d’Escource, voisine de la commune de Mézos : 600 000 € La société d’investissement ACTIVENT, composée de salariés de VALOREM : 250 000 €

Grâce à la participation de ces investisseurs, environ 40 % du financement de ce parc, hors crédit bancaire, proviendra de structures publiques. En fonction des besoins et pour laisser la possibilité aux citoyens locaux d’investir également dans ce projet, une collecte complémentaire sera éventuellement ouverte sur une plateforme spécialisée.

Mise en service prévue début 2021