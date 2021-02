Â« Ambition 2024 – 2Ã¨me tranche Â» : nouvelle possibilitÃ© de participer au plan de dÃ©veloppement de Technique Solaire

Après le succès d’une 1ère tranche en décembre dernier, et pour accompagner son plan de développement à horizon 2024, Technique Solaire propose une seconde collecte d’investissement participatif d’un montant de 2 000 000 d’euros ouverte à toute la France. L’ouverture est prévue lundi 15 février sur la plateforme Lumo, partenaire de longue date.

Créé en 2008 par trois associés fondateurs experts du secteur, Technique Solaire s’est imposé comme un acteur incontournable du marché en quelques années. Le Groupe est d’ores et déjà bien engagé pour atteindre son objectif de développement avec l’ambition de détenir 1 GWc de centrales solaires photovoltaïques en exploitation à horizon 2024. Et le bilan 2020 confirme sa solide position. « Malgré un contexte difficile, nos objectifs de production annuels ont été dépassés de 1,4%. Grâce à un parc en exploitation de 89 MWc à fin 2020, nous avons produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 69 370 personnes et avons évité le rejet de 10 152 tonnes de CO². Nous continuons nos efforts de participation à la transition énergétique en 2021 avec un objectif de mise en service de plus de 100 MWc » précise Julien Fleury, Lionel Thémine, Thomas De Moussac, fondateurs de Technique Solaire

Une nouvelle opportunité d’investissement responsable ouverte à toute la France !

Fort du succès de la 1ère opération, Technique Solaire s’associe de nouveau à Lumo, un partenaire de longue date, pour conduire une seconde collecte d’investissement participatif aux conditions similaires. L’ouverture est prévue lundi 15 février pour toute la France. « Nous sommes très heureux d’offrir la possibilité à tous les citoyens de donner du sens à leur épargne en accompagnement l’essor d’un leader français qui œuvre en faveur de la transition énergétique » ajoute Olivier Houdaille, Président de Lumo. L’an dernier, 521 personnes ont apporté un total de 2 000 000 d’euros en quelques jours ; un investissement rémunéré à 4% brut / par an pendant 5 ans.

Encadré

Caractéristiques de la collecte

Obligations simples

Objectif de collecte : 2 000 000 euros

Montant minimum de la souscription : 50 euros

Pas de plafond de souscription

Durée d’investissement : 5 ans

Ouverture de la collecte : lundi 15 février

Collecte ouverte à toutes personnes physiques ou morales domiciliées en France