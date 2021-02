Lâ€™ensemble des modules de FuturaSun compatibles avec lâ€™ETN K2 SingleRail SolidRail

FuturaSun, producteur italien de panneaux solaires, vient d’intégrer l’ETN K2 SingleRail SolidRail avec l’ensemble de ses modules certifiés, incluant son SILK PRO, son nouveau panneau solaire avec 120 demi-cellules et 20,54 % d’efficience certifié par Dekra ! Avec des dimensions de 1755 * 1038 * 35 mm, ce panneau solaire est similaire à un module classique de 60 cellules et se distingue par son bon coefficient de température et par son rendement supérieur en cas d’ombrage ou de poussière sur sa surface, grâce à sa conception à double section indépendante. Ce système est compatible avec presque toutes les couvertures, telles que les tuiles, ardoises, tôle trapézoïdale, fibrociment, tôle ondulée et joint debout.