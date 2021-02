Jonsol adepte du zÃ©ro plastique pour les centrales solaires flottantes

L’un des premiers systèmes photovoltaïques flottants sans composant plastique a été réalisé aux Pays-Bas. Il est l’œuvre de Jonsol dont le siège est à Böblingen près de Stuttgart. Au cours des dernières années, l’entreprise germanique a réalisé de nombreux efforts de développement dans le domaine de la composition des modules pour les applications flottantes et les installations côtières mais aussi dans les autres composants BOS. Objectif : des pontons zéro plastique !

Le plastique, c’est fantastique ! Pas pour la société Jonsol qui a mis au point des systèmes photovoltaïques flottants ne contenant aucun composant plastique. Pour ce faire, Jonsol a analysé différents fabricants de systèmes FPV (Floating Photovoltaics) avant de faire son choix. De là est naît un partenariat avec un concepteur génial qui souhaite demeurer anonyme.

Des pontons fabriqués à partir d’un mélange semblable au béton pour éviter les microplastiques dans l’eau

Le système flottant développé en partenariat avec Jonsol est l’un des premiers de ce type. Il ne contient aucun composant en plastique et a une durée de vie prouvée de plus de 30 ans. Soucieux de la durabilité des systèmes et de l’effet à venir des microplastiques dans l’eau, l’inventeur a en effet entrepris de produire le premier système flottant au monde sans composants en plastique. Les pontons sont fabriqués à partir d’un mélange semblable au béton, breveté dans le monde entier, qui n’affecte pas la qualité de l’eau potable. Par conséquent, le système peut résister à de forts rayons UV et infrarouges pendant des décennies. La croissance des plantes est souhaitée afin de créer un biotope supplémentaire pour la flore et la faune. Pour les opérateurs du système et les services de maintenance, cela réduit considérablement le temps nécessaire et les coûts de maintenance. Après des investissements élevés dans la recherche et le développement et divers essais pilotes, ainsi que de nombreux tests, le système flottant du ponton est prêt pour la production en série. Il est fabriqué en collaboration avec deux fabricants déjà spécialistes de systèmes flottants.

+12 à 20% de production photovoltaïque

Dans l’intervalle, plusieurs systèmes flottants ont déjà été réalisés. « Jonsol a déjà fourni plusieurs systèmes flottants » souligne d’ailleurs Philipp Leclerc, responsable des ventes internationales, également responsable de la division Floating. Un projet de recherche a ainsi été lancé par TNO, une organisation indépendante néerlandaise. Trois systèmes solaires flottants de 50 kilowatts sont installés aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Les systèmes sont installés comme une installation à toit plat sur les pontons flottants avec un angle d’inclinaison de 18°C et une orientation est/ouest. Par conséquent, la centrale photovoltaïque produit de l’électricité de manière homogène tout au long de la journée. Leurs systèmes sont généralement installés en combinaison avec des onduleurs de branche et des optimiseurs au niveau du module. En installant les modules PV au-dessus de la surface de l’eau, les modules sont mieux refroidis et peuvent ainsi produire entre 12 et 20 % d’énergie en plus. En outre, le système empêche jusqu’à 50 % de l’évaporation de l’eau et la transmission de lumière plus faible réduit la croissance des algues dans la masse d’eau.

Système PV flottant avec des modules solaires spécialement fabriqués par Jonsol

Dans le cadre de ces sites pilotes, Jonsol s’est particulièrement investi dans la centrale des Pays-Bas. Elle est située sur une des îles néerlandaises de la mer du Nord et a été construit sur un réservoir d’eau / bassin de captage. La centrale a une capacité de 377,3 kW. Les modules monocristallins Jonsol JSP60 ont une puissance de 315 W et ont été spécialement fabriqués pour cette application flottante. En raison de la proximité d’une route nationale et d’un terrain de golf, un verre spécial anti-reflets a été utilisé. Cette centrale, à l’instar de celles du Portugal et d’Espagne, sera l’objet d’études. La recherche se déroulera au Fieldlab Green Economy Westvoorne du lac Oostvoornse. Les performances électriques et les effets écologiques seront testés pendant un an et les résultats seront partagés avec des institutions et des organisations locales de connaissances désireuses d’investir dans l’énergie solaire. Les systèmes solaires flottants sont une méthode intelligente et rentable pour améliorer et contribuer à la révolution de l’énergie verte. Le potentiel est énorme et est encore loin d’être épuisé. Actuellement, d’autres projets flottants sont en cours.