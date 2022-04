Lhotellier devient majoritaire chez Terre Solaire

Le Groupe Lhotellier, opérateur global en construction, monte au capital de la société Terre Solaire à hauteur de 55% et renforce sa position dans l’énergie. Lhotellier assure son ambition de se positionner dans le domaine des énergies renouvelables et propose une offre globale en construction. Cette montée au capital conforte le partenariat de ces deux entreprises normandes initié en mai 2021.

Lhotellier confirme sa position dans le secteur de l’énergie. En mai 2021, Paul Lhotellier, Président du Groupe Lhotellier et Louis-Rodolphe Marie, fondateur de Terre Solaire, ont signé un partenariat pour mutualiser leurs expertises et offrir une solution globale pour le photovoltaïque destinée aux entreprises, exploitants agricoles et collectivités. La montée au capital de Lhotellier, 8 mois après cette signature, confirme, à la fois, l’efficacité du travail commun des deux entités et concrétise également la volonté du Groupe Lhotellier de mettre en synergie ses différents métiers. Pour rappel, Terre Solaire, 35 salariés, a déjà conçu et réalisé plus de 800 projets photovoltaïques dans 58 départements français depuis sa création.

La solarisation des nouvelles constructions obligatoire dès 2023

Le 24 août 2021 est publiée, au Journal Officiel, la loi Climat et Résilience. Relais de la Loi Biodiversité de 2018, puis de la Loi Energie et Climat de 2019. Elle permet de réorienter les objectifs pour répondre au défi de l’urgence climatique : atteindre une neutralité carbone d’ici 2050. Parmi les obligations réglementaires, cette loi définit la solarisation des constructions nouvelles. Lorsque ces dernières représentent plus de 500m² d’emprise au sol et sont à usage commercial, industriel ou artisanal, ou encore sont des entrepôts, hangars non ouverts au public ou parcs de stationnement couvert accessibles au public, alors elles sont dans l’obligation d’être équipées de dispositifs de production d’EnR, dont font partie les installations solaires et la végétalisation. Le Groupe Lhotellier, par sa prise de participation majoritaire dans l’entreprise Terre Solaire, solidifie sa position d’opérateur global en construction (expert dans les métiers des Travaux Publics, du Bâtiment, de Génie Civil, de la dépollution, du désamiantage, de l’énergie, de l’eau et dans l’immobilier). Sont également concernées les toitures des constructions nouvelles à usage de bureaux qui créent plus de 1000m² d’emprise au sol, les toitures des extensions et rénovations lourdes dans les mêmes conditions d’emprise et d’usage que les constructions nouvelles.

Le chantier de l’ESIGELEC : parfaite illustration de la synergie des métiers

Lhotellier

Les deux entreprises associées depuis mai 2021 ont entrepris plusieurs chantiers en Normandie. Fin 2021, l’école d’ingénieurs située à Rouen, l’ESIGELEC, pose la première pierre de son nouveau bâtiment à l’occasion de ses 120 ans. Afin de répondre à la norme RT 2012, qui exige une diminution de 20% de consommation d’énergie (chauffage, électricité…), la Direction décide d’installer une toiture photovoltaïque pédagogique. Equipé d’une toiture photovoltaïque d’une puissance de 100 kWc, le système sera à la disposition des enseignants et étudiants, pour présentation et étude d’un cas concret dans les enseignements liés à l’Energie et au Développement Durable. Le chantier du bâtiment de l’ESIGELEC démontre la synergie des métiers du Groupe Lhotellier : CARTIER, filiale du Groupe, réalise le Gros Œuvre avec une structure 100% béton, produit par la centrale REVOBETON situé à Alizay (27), également filiale du groupe Lhotellier. Terre Solaire a pris en charge le projet photovoltaïque, qui sera réalisé sur 3 pans de toiture-terrasse et permettra de produire plus de 90 000 kWh par an.