Amarenco lance, via Lendosphere, une campagne de financement participatif pour le dÃ©veloppement de 237 projets solaires

Le Groupe Amarenco annonce l’ouverture d’une campagne sur la plateforme de Lendosphere pour financer le développement et la construction de 237 projets solaires. L’objectif global de ce financement participatif, qui s’échelonnera sur plusieurs opérations successives, s’élève à 6,5 millions d’euros.

Pour accompagner le développement et la construction d’un portefeuille de 237 projets solaires, Amarenco a souhaité faire appel au financement participatif via Lendosphere, ouvrant ainsi cette opportunité d’investissement au plus grand nombre.

Un investissement total de 65,5 millions d’euros,

Ces projets solaires, installés en toitures, sur ombrières ou sur serres, représente une puissance totale de 46 MWc. Ils produiront annuellement 61 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne de 27 500 personnes. Ces centrales, réparties sur toute la France (129 en Métropole et 108 en Outre-Mer), permettront d’éviter tous les ans l’émission d’environ 3 000 tonnes d’équivalent CO2. Le groupe Amarenco France ambitionne de mettre en service l’ensemble des centrales d’ici juin 2024. Pour les investisseurs, c’est donc l’opportunité de décarboner leurs placements tout en bénéficiant des retombées économiques de ce portefeuille de projets qui représente un investissement total de 65,5 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires annuel prévisionnel de 6,4 millions d’euros.

« Le financement participatif est devenu un outil stratégique »

Pour Olivier Carré, Directeur opérationel d’Amarenco France : « Amarenco poursuit une stratégie de croissance soutenue, qui repose sur une équipe et des partenariats efficaces en France et à l’international. Le financement participatif est devenu un outil stratégique de financement de cette croissance, permettant à Amarenco de mobiliser ses fonds propres au plus près des besoins de développement. » Laure Verhaeghe, DG et co-fondatrice de Lendosphere, confie : « Cette campagne d’envergure, pour un montant global de 6,5 millions, illustre la maturité du financement participatif comme solution réactive et compétitive du financement des énergies renouvelables, tout en répondant à une attente forte d’impact positif de la part des investisseurs – qu’ils soient épargnants ponctuels ou investisseurs professionnels. »