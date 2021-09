Apex Energies a cÃ©lÃ©brÃ© ses 30 ans jeudi 23 septembre dernier: un trentenaire en pleine vitalitÃ©

Apex Energies, producteur indépendant d’énergie solaire, célébré ses 30 ans jeudi 23 septembre dernier avec l’ensemble de ses partenaires, investisseurs, clients et salariés, sous le parrainage d’Yvan Bourgnon, le marin de l’extrême.

À l’occasion de cet anniversaire, Apex Energies a décidé de faire évoluer son image en créant une nouvelle identité graphique et une nouvelle signature. « Entre le soleil et vous depuis 30 ans » résume le positionnement du groupe en tant qu’acteur pleinement engagé dans la transition énergétique, faisant du soleil son principal allié. Point d’orgue de cette année spéciale, Apex Energies rassemble plus de 250 invités au Château Puech-Haut. Parmi eux, les investisseurs Crédit Agricole, Idia Capital Investissement, SOFILARO et BPI France mais également des élus locaux pleinement engagés tels qu’Agnès Saurat, adjointe déléguée au patrimoine municipal et à la sobriété énergétique de Montpellier et Françoise Matheron, conseillère régionale. Au programme de cette soirée d’anniversaire : des prises de paroles du Président, du Directeur Général du groupe et de certains élus et d’une conférence d’Yvan Bourgnon au sujet de la nécessité des énergies renouvelables. Ces prises de paroles ont été suivies d’un cocktail dinatoire convivial et festif. Un joli moment pour la communauté solaire française pour cette soirée anniversaire de l’un de ses fleurons !