La startup Ze Energy et le groupe SorÃ©gies annoncent la signature dâ€™un corporate PPA portant sur 150 GWH/an

La startup Ze Energy, producteur indépendant d’énergie renouvelable opérant des centrales solaires hybrides (photovoltaïque et stockage) et le groupe Sorégies, énergéticien intégré produisant, distribuant et commercialisant des énergies renouvelables locales au cœur des territoires, annoncent la signature d’un corporate PPA portant sur 150 GWh/an d’électricité renouvelable sur une durée de 20 ans.

Le contrat de Corporate PPA signé entre ZE ENERGY et le Groupe SORÉGIES permettra le développement et la mise en service de premières centrales hybrides à partir de 2024. L’énergéticien disposera, à terme, de 150 GWh par an d’énergie propre, à prix fixe et compétitif dans la durée. Il s’agit de l’un des plus gros contrats de vente directe d’énergie à une entreprise signé à ce jour en France.

Inédit en France

Équipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, les centrales hybrides « photovoltaïque + stockage » opérées par Ze Energy combinent tous les avantages en matière de coûts de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émission de CO2. Cette solution permet aujourd’hui de proposer un format de corporate PPA inédit en France : courbe de production livrée au client façonnée par le stockage et garantie en J-1. Transformé par le stockage d’énergie, il constitue ainsi pour le client un produit plus facile à consommer et moins coûteux à intégrer dans sa courbe d’approvisionnement. « Nous sommes très heureux de l’aboutissement de ce PPA avec le Groupe Sorégies, dont le format à livraison garantie est encore inédit en France. Cette solution, qui allie compétitivité et facilité, va se développer fortement et ouvrir la voie à une économie beaucoup plus vertueuse en matière de consommation énergétique. Nous sommes aux avant-postes pour accompagner la nécessaire transition écologique des collectivités et industries. Le photovoltaïque est l’énergie la plus porteuse pour cela » précise Mathieu Lassagne, Président de Ze Energy.

Une électricité verte, locale, pilotable et à un prix maîtrisé

Et Frédéric Bouvier, Directeur Général du Groupe Sorégies de conclure : « Nous sommes ravis de nous engager à long terme aux côtés de Ze Energy pour fournir à nos clients une électricité verte, locale, pilotable et à un prix maîtrisé. Le groupe Sorégies franchit ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie de concevoir et de commercialiser des solutions intégrées, permettant à ses clients de prendre durablement en main leur destin énergétique. Cela est d’autant plus important avec des marchés de l’énergie durablement haussiers et volatiles. Nous continuons ainsi d’innover pour réaliser notre raison d’être d’accélérateur de la transition énergétique au cœur des territoires. »

Encadré

Les deux atouts principaux du PPA

Contrat de long terme entre un producteur d’énergie photovoltaïque et un consommateur d’énergie, le PPA (Power Purchase Agreement ou contrat d’achat direct d’électricité entre un producteur et un groupe consommateur) offre deux avantages essentiels au client : d’une part, se prémunir contre la volatilité des prix de l’énergie. Et d’autre part, consommer une énergie verte produite en France et bénéficiant de garanties d’origine.