EDP commence la construction de son premier projet solaire en Allemagne

EDP, par l’intermédiaire d’EDP Renewables, a commencé la construction de son premier projet d’énergie renouvelable à grande échelle en Allemagne, concrétisant ainsi l’ambition qu’elle s’est fixée de développer des énergies bas-carbone dans le pays. La ferme solaire de Ketzin, d’une capacité installée de 87 MWc, devrait être mise en service au second semestre 2025, marquant ainsi l’augmentation de la présence d’EDP dans le pays.

Le projet de Ketzin, situé dans le Brandebourg, à l’ouest de Berlin, a été développé en collaboration avec Kronos Solar EDPR, développeur solaire basé en Allemagne acquis par EDP en 2022. L’expertise établie de Kronos Solar a permis à EDP de créer un solide pipeline de projets solaires qui commenceront à se concrétiser dans les années à venir.

« Le premier pas de notre ambitieux plan de croissance pour l’Allemagne »

Le projet a une capacité installée de 87 MWc et, une fois opérationnel, devrait produire environ 91 GWh par an — suffisamment pour alimenter plus de 28 000 foyers et éviter environ 75 000 tonnes d’émissions de CO2. « Le début de la construction de Ketzin est une étape importante pour EDP et pour toutes les équipes de Kronos Solar EDPR, car il marque le premier pas de notre ambitieux plan de croissance pour l’Allemagne. Avec plus de 5 GWc de projets solaires à grande échelle à différents stades de développement d’ici la fin de la décennie et une équipe dédiée pour promouvoir l’éolien et d’autres technologies renouvelables, l’Allemagne est appelée à devenir l’un des marchés les plus importants pour les ambitions mondiales d’EDP », souligne Duarte Bello, PDG Europe d’EDP.

L’Allemagne représentera environ 20 % des investissements européens d’EDP

Alors que les projets à court terme d’EDP en Allemagne se concentrent sur la capacité solaire à grande échelle – avec un objectif d’installation de plus de 400 MWc au cours des 2 prochaines années -, la stratégie à long terme d’EDP inclut non seulement le solaire mais aussi l’expansion et la diversification de son portefeuille avec un fort accent sur l’énergie éolienne et les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), espérant contribuer à la transition énergétique nécessaire en Allemagne avec plus de 1 GW de nouveaux projets d’ici 2030. L’Allemagne représentera environ 20 % des investissements européens d’EDP d’ici la fin de son plan d’affaires actuel, et environ 25 % d’ici 2030, reflétant l’engagement continu de l’entreprise à soutenir la transition énergétique de l’Allemagne.