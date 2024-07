Rethink Energy publie ses prÃ©visions pour l’industrie solaire jusqu’en 2030

Un nouveau rapport de Rethink Energy prédit une croissance soutenue de l’industrie solaire mondiale, avec un rythme d’installations annuelles doublant entre 2023 et 2030, ce qui se traduirait par un parc solaire mondial de 6 TW, soit quatre fois la taille actuelle. Cette année-là, la production solaire de la Chine sera égale à la production actuelle de ses centrales électriques au charbon. Exponentiel !

La fantastique croissance attendue du solaire sera rendue possible par la mise à niveau de la technologie photovoltaïque, la baisse des prix du silicium grâce à des améliorations progressives, puis par la première adoption des pérovskites, qui est imminente. D’ici 2030, les pérovskites, tant en tandem qu’à simple jonction, constitueront la majorité des nouvelles installations sur certains marchés nationaux.

Les pérovskites l’avenir du solaire PV

En 2030, le module solaire standard en silicium aura un rendement de 25 %, mais les pérovskites à couches minces représenteront également une fraction importante des nouvelles installations dans le segment BIPV, et les pérovskites en tandem auront amorcé une rapide conquête de l’ensemble de l’industrie solaire, étant un produit catégoriquement supérieur. Cette prévision met à jour le rapport précédent de Rethink Energy sur les prix de la chaîne d’approvisionnement solaire et l’industrie naissante de l’énergie solaire à base de pérovskite, avec des prix des modules appelés à baisser, et non à se redresser, par rapport à leurs niveaux déjà ultra-bas, même une fois que la consolidation et les faillites auront réduit le champ en Chine. Ces prévisions fournissent les dernières statistiques trimestrielles de 20 principaux marchés nationaux de l’énergie solaire et prévoient l’échelle de leur industrie jusqu’en 2030, avec une discussion des facteurs limitants cruciaux dans les principales régions de Chine, des États-Unis, d’Europe, d’Inde et d’ailleurs.

Les modules solaires continueront d’être moins chers

Dans la plupart des cas, l’expansion des réseaux de transport et de distribution constitue le principe limitant le plus important, mais les contraintes de main d’œuvre, la disponibilité des terres et les stratégies protectionnistes de relocalisation entreront également en jeu sur différents marchés. Les modules solaires continueront d’être moins chers et plus puissants que jamais, la « surcapacité permanente » induite par l’expansion de la Chine entraînant non seulement de nouvelles baisses progressives des coûts, mais également la poursuite d’améliorations toujours plus marginales de l’efficacité, ce qui signifie à la fois la rentabilité des processus de production et de la conception des modules, ainsi que la puissance ultime par mètre carré de modules solaires.

L’avenir mondial du photovoltaïque demeure brillant

Même alors que l’énergie solaire entre dans une période au cours de laquelle elle sera mise à rude épreuve comme jamais auparavant par la congestion du réseau et la congestion des prix, les fondamentaux restent suffisamment solides pour garantir que son avenir reste brillant. Certains marchés occidentaux ont déjà atteint leur rythme d’installation maximum, mais d’autres prendront vie à leur place. La Chine et l’Inde en particulier alimenteront leur industrialisation avec l’énergie solaire dont les coûts totaux de projet sont de plus en plus bas, tandis que la crise énergétique de l’Europe n’est pas vraiment résolue et continuera d’alimenter un développement rapide. L’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Amérique latine abritent de nombreux marchés sur le point d’adopter massivement l’énergie solaire, et même l’Asie du Sud-Est pourrait subir des pressions pour déclencher un nouveau boom comme celui du Vietnam en 2020.

www.rethinkresearch.biz/wp-content/uploads/2024/07/Rethink-Energy-Solar-Industry-Forecast-to-2030-Executive-Summary-a7560.pdf