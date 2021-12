ALPGRIDS : Les milieux ruraux de la DrÃ´me sâ€™engagent dans la transition Ã©cologique

« Produire de l’électricité renouvelable à hauteur de ce que le territoire consomme » : c’est le crédo d’ACOPREV Centrales Villageoises du Val de Quint, qui fait découvrir ses activités d’autoconsommation collective à Saint-Julien-en-Quint (Drôme) à des Slovènes et à des Italiens. Pour une Europe solaire de l’énergie !

L’expérimentation menée par ACOPREV essaime depuis l’été dernier : la société Centrales Villageoises Gervanne Raye a lancé depuis septembre une démarche identique d’autoconsommation collective. Petite commune engagée depuis de longues années dans la transition énergétique, les activités d’autoconsommation collective de Saint-Julien-en-Quint suscitent l’intérêt au-delà des frontières françaises.

Le 18 novembre dernier, un groupe composé de Slovènes et d’Italiens a visité le site pilote d’ACOPREV Centrales Villageoises du Val de Quint, à Saint-Julien-en-Quint, où 160 m² de panneaux photovoltaïques installés sur une toiture privée (agricole), produisent 41 000 kWh par an. Cette visite a été organisée dans le cadre du projet européen ALPGRIDS, dont Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURA-EE) et CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) sont partenaires.

Deux approches complémentaires d’autoconsommation collective menées en région AuvergneRhône-Alpes ont été présentées :

- Etude d’un projet d’autoconsommation collective sur le site pilote de Saint-Julien-en-Quint porté par la société citoyenne ACOPREV Centrales Villageoises du Val de Quint. CNR y étudie des solutions innovantes permettant d’approfondir le concept de boucle énergétique locale ;

- Analyse faite par AURA-EE, soutenue par le syndicat d’énergie de la Drôme, de différentes configurations au sein de plusieurs communes drômoises afin d’identifier quels sont les modèles d’autoconsommation collective les plus simples qui pourraient être reproduits sur d’autres sites.

Un retour d’expérience qui bénéficie au projet de la société Centrales Villageoises Gervanne Raye

Apres plus d’un an d’expérimentation, le projet ACOPREV, soutenu par CNR dans le cadre du projet ALPGRIDS, a permis de définir les principaux critères technico-économiques d’une démarche d’autoconsommation collective en milieu rural. Un modèle sur lequel la société Centrales Villageoises Gervanne Raye se base pour développer son propre projet depuis le mois de septembre dernier, en bénéficiant de l’accompagnement de CNR.

Encadré

A propos du projet ALPGRIDS

Le projet européen ALPGRIDS, financé par le programme de coopération transfrontalière Interreg Espace Alpin, poursuit un double objectif d’amélioration de la résilience des territoires de montagne et de maîtrise de la dépense énergétique, grâce à un approvisionnement local en énergie. AURA-EE et CNR sont les deux partenaires français du projet. Débuté en octobre 2019, ALPGRIDS vise à élaborer, d’ici août 2022, un modèle d’autoconsommation collective pour les collectivités et les communautés énergétiques, et des propositions de mesures visant à faciliter la réalisation de projets, à l’intention des décideurs politiques locaux, régionaux et nationaux.