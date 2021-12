La rapport de l’ESMC (European Solar Manufacturing Council) Ã©voque un rendez-vous manquÃ© pour l’industrie PV europÃ©enne

La RFF (Recovery and Resilience Facility) met à disposition 723,8 milliards d’euros pour soutenir les mesures prises par les États membres de l’Union européenne (UE) en réponse à la pandémie de coronavirus. Pour bénéficier du soutien du RRF, les États membres de l’UE doivent soumettre des plans de relance et de résilience (RRP), avec les réformes et les investissements à mettre en œuvre d’ici la fin de 2026. Le Conseil européen de la fabrication solaire (ESMC) a évalué les plans approuvés avec en ce qui concerne la fabrication photovoltaïque, pour identifier et résumer les opportunités pour les acteurs européens de l’industrie photovoltaïque de recevoir un soutien. L’analyse est conclue dans un rapport de synthèse d’examen.

Dans le cadre de l’effort d’évaluation du RRP (Recovery and Resilience Plan) de l’ESMC, un total de 477 millions d’euros a été identifié comme soutien direct à la fabrication de panneaux photovoltaïques. Ils consistent à la fois en prêts et en subventions pour établir ou renforcer la chaîne de valeur photovoltaïque en Italie, en Roumanie et en Croatie.

L’Italie détient sans aucun doute le plus grand soutien direct RRP pour la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, avec 400 millions d’euros dédiés pour aider à atteindre l’objectif national de 2 GW de capacité de fabrication annuelle d’ici décembre 2025. En Roumanie, 50 millions d’euros sont alloués au développement de 200 MW de capacité de production solaire photovoltaïque. La Croatie a consacré 26,5 millions d’euros au développement de processus de production respectueux de l’environnement dans les moyennes et grandes entités – il s’agit clairement d’un potentiel que ce soutien doit être dirigé vers la fabrication de panneaux photovoltaïques parmi d’autres efforts en matière de technologies renouvelables.

Plus de 11 milliards d’euros supplémentaires sont identifiés dans les mesures de soutien indirect au solaire photovoltaïque. Le soutien indirect peut inclure soit un soutien direct au déploiement du photovoltaïque, soit des mesures qui pourraient profiter à l’industrie photovoltaïque, par exemple par des investissements en R&D&I ou des projets importants d’intérêt européen commun (IPCEI). En conséquence, 7 autres États membres prévoient d’investir indirectement dans le secteur de la fabrication photovoltaïque.

L’Autriche prévoit d’étendre ses capacités de production photovoltaïque, d’améliorer le couplage du photovoltaïque et des électrolyseurs et d’intégrer le photovoltaïque dans les processus industriels.

Le Danemark a consacré des efforts à la part verte et assure un potentiel de croissance à long terme en investissant dans de nouvelles technologies vertes ainsi qu’avec des incitations pour stimuler la R&D dans les entreprises.

En France, le développement des énergies renouvelables est notamment soutenu en dehors du RRP par les obligations vertes, mais le soutien aux entreprises innovantes et aux activités de R&D&I pourrait potentiellement être orienté vers la chaîne de valeur stratégique du photovoltaïque à travers l’IPCEI ou un autre mécanisme potentiel.

En Allemagne, le financement vise à soutenir l’utilisation de l’hydrogène produit avec de l’énergie provenant de sources renouvelables et à augmenter le niveau d’innovation industrielle. Les innovations sociales et technologiques sont mises en avant et les projets doivent démontrer comment ils peuvent renforcer la résilience climatique allemande.

La Grèce est présentée comme un État membre bénéficiant d’un important soutien indirect à la fabrication photovoltaïque, y compris un financement dédié à la fabrication, aux infrastructures et à des actions claires en matière de recherche et d’innovation, dans le but d’accroître la pénétration sur les marchés internationaux et de réduire l’impact de l’industrie sur l’environnement et changement climatique.

Le Portugal vise à accroître la compétitivité et la résilience économique de l’économie grâce à la R&D&I, la diversification et la spécialisation de l’industrie de production. Les systèmes de production et de stockage d’énergies renouvelables (énergie solaire) sont inclus dans les investissements dans les Aires d’Accueil d’Entreprises.

En Espagne, une attention particulière est accordée à l’exploitation et au renforcement de la position du pays sur les marchés nationaux et à l’exportation et à la consolidation de la chaîne de valeur industrielle dans le domaine des énergies renouvelables et au soutien au développement et à l’innovation dans les technologies de production d’énergie renouvelable.

L’ESMC tire ces conclusions clés après avoir évalué les RRP des États membres :

Le soutien des États membres à l’industrie photovoltaïque varie considérablement – l’Italie, la Roumanie et la Croatie sont les leaders, affichant un soutien dédié à la fabrication photovoltaïque, tandis que 16 États membres de l’UE n’envisagent aucun soutien significatif, ni pour l’industrie photovoltaïque ni pour le déploiement du photovoltaïque.

11 167 millions d’euros de potentiel de soutien indirect dans 10 États membres devraient être étudiés plus avant, car ils constituent des investissements potentiels pour soutenir la fabrication photovoltaïque via la R&D&I, l’IPCEI ou des instruments de soutien aux petites et moyennes entreprises. Étant donné que les États membres commencent tout juste à définir les instruments de soutien plus détaillés pour les RRP, le moment est venu pour l’industrie photovoltaïque européenne de vérifier les options de financement potentielles dans les 10 États membres concernés inclus dans cet examen.

Le manque d’engagement des pays européens : une opportunité manquée

Il y a deux facteurs importants, qui seront essentiels pour que l’industrie de fabrication photovoltaïque européenne bénéficie du financement des RRP. Premièrement, des investissements efficaces et dédiés du soutien déjà prévu à l’industrie de la fabrication photovoltaïque en 2022 et 2023 (car 70 % des subventions seront engagées d’ici la fin de 2022 et les 30 % restants seront entièrement engagés d’ici la fin de 2023). Deuxièmement, un soutien financier supplémentaire devrait être prévu conformément aux meilleurs exemples de financement, y compris, mais sans s’y limiter, la révision des RRP – qui devrait être achevée par la Commission européenne d’ici la fin juillet 2022.

Le soutien financier déjà envisagé dans les RRP n’est qu’une petite partie du soutien européen systémique et intégré potentiel pour l’industrie de fabrication photovoltaïque en Europe. D’autres instruments (positionnement stratégique du photovoltaïque solaire, cadre législatif approprié, IPCEI) sont tout aussi importants et doivent être traités sans délai, pour envoyer les bons signaux et l’assurance à l’industrie de fabrication de panneaux photovoltaïques de répondre à la demande photovoltaïque européenne par de la production photovoltaïque locale.

Le RRF aurait pu être un système opportun et efficace pour accélérer le rétablissement de l’industrie photovoltaïque européenne. Bien qu’il soit précisé que les investissements dans les plans ne sont pas nécessairement les seuls efforts des États membres pour soutenir la transition verte, l’ESMC considère le manque d’engagement des États membres envers l’industrie photovoltaïque dans la plupart des RRP comme une opportunité manquée. D’autant plus que les dernières années ont montré comment la pandémie actuelle, dont le RRF vise à aider les États membres à se remettre, a contribué à des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement du solaire photovoltaïque.