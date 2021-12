TotalEnergies : mise en service du plus grand site de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© par batteries en France

TotalEnergies a mis en service le plus grand site de stockage d’énergie par batteries en France. Situé au sein de l’Etablissement des Flandres à Dunkerque, ce site répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh. Il est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l’industrie.

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel d’offres long terme du gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) en février 2020, où TotalEnergies s’est vu attribuer des capacités de stockage par batteries en France. La mise en service complète du site fait suite au démarrage d’une première tranche de 25 MW en janvier 2021.

Une expertise industrielle qui a fait ses preuves

La mise en service de ce site constitue une nouvelle étape dans le développement des capacités de stockage d’énergie par batteries de TotalEnergies. Avec ce projet, TotalEnergies contribue à :

▪ assurer une quantité suffisante d’électricité sur le réseau national notamment en période hivernale ;

▪ garantir la sécurité du réseau en servant de réserve primaire1 ;

▪ accompagner la production d’énergie renouvelable en intégrant davantage d’électricité verte sur le réseau.

« Nous sommes fiers de la mise en service du plus grand site de stockage en France et d’apporter ainsi notre concours à RTE, gestionnaire du réseau, pour en garantir la stabilité et permettre un développement accru des énergies renouvelables », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. « Fort de la réussite de ce projet et de du savoir-faire de Saft en matière de stockage d’électricité par batteries, TotalEnergies entend déployer ses solutions de stockage, notamment dans les pays où la Compagnie développe activement des énergies renouvelables. »

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin 2021, la capacité brute de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est de plus de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

1 Première sécurité du réseau permettant de rapidement contrebalancer un déséquilibre de la fréquence nominale de 50Hz en arrêtant sa dérive : activation automatique, dans un délai de 15 à 30 secondes.