Alors que son projet de 800 MW est en stand-by, Neoen cÃ©lÃ¨bre 10 ans de production photovoltaÃ¯que Ã  grande Ã©chelle Ã  Cestas

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. Neoen a célébré mercredi 11 juin dernier en grandes pompes le dixième anniversaire de la mise en service de la centrale solaire de Cestas, en Gironde. L’occasion de tisser un panégyrique au grand solaire et à cette méga centrale qui vient de souffler ces dix bougies à l’heure où Neoen peine à déployer son projet Horizeo de 800 MW sur le même territoire !

D’une puissance de 300 MWc, le parc de Cestas, composé de près d’un million de panneaux photovoltaïques, produit en moyenne 345 GWh d’électricité décarbonée chaque année, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 240 000 habitants (hors chauffage). Parc photovoltaïque le plus puissant d’Europe en 2015, il demeure à ce jour le plus puissant en France.

« Cestas confirme que le grand solaire a su, depuis 10 ans déjà, parfaitement s’intégrer dans son environnement »

Développée en étroite concertation avec les acteurs du territoire, la centrale solaire a été construite sur des parcelles forestières qui avaient été dévastées par la tempête Klaus de 2009. Achevée en moins d’un an, un délai particulièrement court pour un parc de cette envergure, sa construction a représenté un véritable défi industriel, relevé par un consortium franco-allemand constitué du Groupe Eiffage, Schneider Electric et Krinner. Le chantier a mobilisé jusqu’à 250 personnes en période de pointe, quand près de 15 000 modules (soit 5 MWc) étaient installés chaque jour. « C’est avec une grande fierté que nous célébrons aujourd’hui les dix ans de cette centrale photovoltaïque emblématique qui a marqué le début d’une décennie de succès pour Neoen et pour la filière solaire française. Cet anniversaire est l’occasion de saluer et remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet, ou qui, depuis 2015, en assurent le bon fonctionnement. Cestas confirme que le grand solaire a su, depuis 10 ans déjà, parfaitement s’intégrer dans son environnement et répondre aux enjeux de la transition énergétique » a confié Guillaume Decaen, directeur France de Neoen.

« Nous avons prouvé depuis 10 ans qu’un projet solaire de très grande envergure pouvait devenir un pilier du système électrique français »

Au-delà de sa puissance, la centrale solaire de Cestas se distingue par sa conception novatrice. Grâce à un design « est-ouest », l’emprise foncière est limitée tandis que la production est optimisée. L’orientation des panneaux vers l’est et l’ouest assure, en effet, une production d’électricité plus régulière tout au long de la journée. Par ailleurs, depuis 2022, une collaboration inédite a été mise en place avec RTE : grâce à la mise à disposition d’une partie de ses onduleurs, la centrale solaire contribue au réglage de la tension et donc à la stabilité du réseau, notamment en période de faible consommation électrique. Une innovation unique en France qui permet de mobiliser la centrale même lorsqu’elle ne produit pas d’électricité, y compris la nuit. Les résultats de cette expérimentation sont très positifs, avec des impacts significatifs sur la gestion du réseau haute tension dans la région bordelaise. « Avec le parc photovoltaïque de Cestas, nous avons prouvé depuis 10 ans qu’un projet solaire de très grande envergure pouvait devenir un pilier du système électrique français. Cela démontre que les grands projets ont toute leur place aux côtés de centrales de toute taille pour bâtir un mix énergétique à la fois résilient, compétitif et ancré dans les territoires. C’est cette vision que Neoen porte en Nouvelle-Aquitaine, en France et dans le reste du monde » poursuit Xavier Barbaro, directeur général du groupe Neoen.

« Une fois construit et opérationnel, il s’est parfaitement intégré à notre territoire, malgré son envergure »

Depuis dix ans, la maintenance du parc est assurée par un consortium composé d’Eiffage Energies Systèmes et de Schneider Electric. Une dizaine de personnes travaille chaque jour au sein du parc afin d’en assurer le fonctionnement. Par ailleurs, une grande partie de la végétation est entretenue par éco-pâturage grâce à un troupeau de 120 moutons. Au sein du parc, une zone de cinq hectares a été préservée afin de favoriser la biodiversité. Des suivis environnementaux sont réalisés par des écologues indépendants chargés de surveiller la fréquentation du parc par les espèces locales et de l’améliorer. Ainsi, des nichoirs à oiseaux, des gîtes à chiroptères (chauve-souris) et des abris pour reptiles ont été installés. De plus, avec la participation du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Cestas, une haie de 1000 mètres linéaires composée de 120 arbres fruitiers a été récemment plantée pour favoriser la présence les insectes pollinisateurs. Et Pierre Ducout, maire de la ville de Cestas, de conclure : « La ville de Cestas est heureuse de célébrer les dix ans du plus grand parc photovoltaïque de France. Ce projet, qui dès le départ nous a semblé pertinent, a été bien accueilli par les habitants. Une fois construit et opérationnel, il s’est parfaitement intégré à notre territoire, malgré son envergure. Nous sommes fiers d’avoir fait confiance à Neoen et de voir Cestas jouer un rôle concret dans la transition énergétique en France. » Un bel anniversaire pour enfoncer le clou de la pertinence d’Horizeo dans ces contrées boisées ! Le tout est maintenant de savoir si le ministère et le gouvernement seront sensibles à ces arguments !