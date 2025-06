De Gaulle Fleurance accompagne Solveo Energies dans le cadre dâ€™une levÃ©e de fonds de 98 millions dâ€™euros

De Gaulle Fleurance a accompagné Solveo Energies, sur le volet audit juridique, dans une levée de fonds stratégique de 98 millions d’euros menée par Mirova.

Solveo Energies poursuit son développement avec l’entrée de Mirova à son capital via le fonds MET6. Cette levée de fonds s’inscrit dans la continuité de sa stratégie de croissance en tant que producteur indépendant d’énergie (IPP). Déjà partenaire de la SNCF via un contrat de CPPA, Solveo entend accélérer la mise en service de ses projets pour atteindre 800 MW d’ici 2030, avec près de 875 M€ d’investissements, en ligne avec les objectifs climatiques de la France. Dans le cadre de cette opération, Solveo Energies était accompagné sur les audits juridiques et fiscaux par Sylvie Perrin et Frédéric Paquet, avocats associés, Magalie Dejoux, avocate senior manager, Noé Fontalba et Anna Kuhanathan, avocats seniors, et Cyril Legendre, juriste chez de Gaulle Fleurance. Solveo Energies a été accompagné par Natixis Partners, pour la partie M&A, Jeantet et RSG en tant que conseillers légaux. La due diligence technique a été assurée par Syneria, et la due diligence financière par KPMG. Mirova a été conseillé par Gottengreen, pour la partie M&A, White & Case en tant que conseiller légal et PwC en tant que conseiller finance et fiscal. La due diligence technique a été assurée par DNV. « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Solveo Energies dans cette levée de fonds stratégique aux côtés d’un acteur de référence comme Mirova. Cette opération illustre le rôle structurant que peuvent jouer les énergies renouvelables dans la transition énergétique », déclarent Sylvie Perrin et Frédéric Paquet, avocats associés chez De Gaulle Fleurance.