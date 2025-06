ACC/ Trois questions Ã  Julien Chollet, co-fondateur de lâ€™agrÃ©gateur Bohr Energie

Lors de la formation Tecsol consacrée à l’Autoconsommation collective, un ingénieur de la société Bohr Energie viendra évoquer le métier d’agrégateur de plus en plus « percuté » par le développement du marché de l’ACC. On fait le point avec Julien Chollet, co-fondateur de l’entreprise. ITV en trois questions !

Blog de Tecsol : Quelle est la place de l’ACC dans votre métier d’agrégateur ?

Julien Chollet : L’équipe Bohr rassemble des experts du trading d’énergie, de la technologie et de la production d’énergie renouvelable. Notre métier est d’optimiser la vente des électrons verts des producteurs via des prévisionnels très précis de production et de consommation. Et il est vrai que dans notre secteur très récent, nous notons une demande croissante de clients producteurs en autoconsommation collective. Nous avons ainsi une vingtaine de projets en cours. A terme, nous estimons même que l’ACC représentera près de 50% de notre business.

BT : Comment accompagnez-vous les producteurs ?

JC : Nous disposons de deux offres. Nous avons signé un partenariat de mise à disposition de l’outil EnoPower d’Enogrid qui nous permet de proposer une offre aux producteurs qui désirent développer leur ACC en autonomie. Le producteur suit son projet, réalise les démarches administratives et émet sa facturation. Il part aussi à la recherche des consommateurs. Nous sommes juste présents en tant que responsable d’équilibre.

Notre deuxième offre est une offre d’accompagnement. Nous assistons le producteur dans ses démarches. Nous allons notamment chercher les consommateurs ensemble. Une quête qui peut s’avérer parfois fastidieuse…

BT : Qu’est-ce qui séduit autant dans l’ACC ?

JC : C’est sa philosophie. L’idée de connecter directement un producteur au consommateur en circuit court est attractive. Agir localement apporte beucoup de satisfaction. L’ACC apporte aussi une vision de transparence sur le marché de l’électricité. A l’heure de toutes les volatilités, l’ACC apporte une visibilité appréciée aux producteurs et aux consommateurs qui vont disposer d’un tarif fixe sur le long terme.