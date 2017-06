Alma Solar amÃ©liore son configurateur intelligent pour tout savoir en 1 clic

Devenir autonome dans la configuration de son installation photovoltaïque, c’est le pari qu’Alma Solar s’est lancé en optimisant son configurateur intelligent. Dès aujourd’hui les professionnels comme les particuliers pourront déterminer en 1 clic le matériel nécessaire pour une installation photovoltaïque destinée à l’autoconsommation avec ou sans batteries ou pour de la revente EDF. Détails !

Alma Solar, l’un des leaders des panneaux solaires en ligne, vient de mettre en ligne de son configurateur photovoltaïque intelligent. En quelques minutes, les internautes obtiennent une configuration optimale au juste prix. C’est un outil tout en 1 : guide d’achat, estimation de la production, devis immédiat et gratuit du matériel et enfin calcul des économies d’énergie.

Le configurateur Alma Solar : extension intelligente de la maison Alma Solar

Bien plus qu’une boutique, Alma Solar propose à ses clients un vrai «Way of life » avec un ensemble de services destinés à les accompagner tout au long de leur projet photovoltaïque. « Les particuliers sont de plus en plus autonomes dans leur projet et font appel à un professionnel qu’au moment de l’installation de leur kit photovoltaïque. Face à ce changement de consommation, il nous semblait impératif d’informer de manière très complète toutes ces personnes qui ont le désir d’accéder à l’indépendance énergétique mais également de les accompagner et de les rassurer. Désormais il est possible d’installer des panneaux solaires partout et à faible coût. A titre indicatif, installer 1,6 kW de panneaux solaires (soit environ 6 panneaux) coûte moins de 3000€TTC pour une installation complète. On estime en fonction des régions que la production est équivalente à 30 à 40% de son besoin journalier » explique Erick Durand – Fondateur dirigeant d’Alma Solar.

Une fois que l’on a pris la décision de produire sa propre électricité ou de la revendre à un fournisseur d’énergie, vient le moment de sélectionner son matériel qui déterminera un coût. C’est en cela que le configurateur Alma Solar va aider les futurs acquéreurs.

Un configurateur intelligent, simple et rapide pour faire des économies

Alma Solar a donc développé 2 types de configurateur. Le configurateur rapide détermine en 1 seul clic le matériel adéquat en fonction de paramètres précis: localisation, dimension de la surface disponible, surface sur laquelle on souhaite installer ses panneaux solaires, l’orientation et enfin si l’on souhaite installer un système de stockage avec des batteries. En fonction de ces paramètres, le configurateur fournira une liste précise du matériel ainsi que les quantités.

Cela permettra au client d’obtenir un prix à l’écrou prêt et de commander directement en ligne.

En utilisant le configurateur avancé l’internaute sélectionne lui-même les produits que le configurateur lui suggère en fonction de critères choisi par l’internaute: ex: type de cellules des panneaux solaires, la marque du matériel, la provenance, la technologie et les caractéristiques des produits. Le matériel proposé par le configurateur sera toujours adapté des paramètres de localisation, dimension, surface et besoin de stockage. Dans le cas où les internautes souhaiteraient mettre en place un système de stockage afin d’être complètement indépendant, le configurateur calcule le nombre de batteries à paramétrer en fonction du besoin de stockage. Pour cela, il suffit de sélectionner les consommables, leur puissance et leur temps de consommation.

Le consommateur reste maître de son installation

« L’idée qui nous a guidée dans ce projet est que chacun puisse avoir accès au photovoltaïque sans avoir à dépenser plus que nécessaire », explique Erick Durand. « Nous avons donc décidé de développer un outil qui permettra au plus grand nombre d’estimer, de comparer et de commander son matériel photovoltaïque au meilleur prix. Nous tenions également à présenter toutes les possibilités d’installation. En effet, nous avons beaucoup de clients qui n’ont pas mené à terme leur projet photovoltaïque car ils pensaient ne pas avoir la surface suffisante ou la bonne orientation. Or, il est possible d’installer des panneaux solaires partout: sur un garage, une pergola ou au sol. Grâce à la maison Alma Solar et au configurateur, nous proposons à nos clients de s’impliquer dans leur projet sans limite.»

